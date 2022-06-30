控煽惑參與前年七一遊行 陳榮泰自辯稱到場聲援民陣上訴

被告陳榮泰（58歲）昨供稱，他曾在多間傳媒機構工作，於2019年參加區議會選舉並當選，去年9月遭取消區議員資格，他無加入任何政黨。案發前一天，他獲曾健成邀請，翌日到中環終審法院外，為民陣就七一遊行提出上訴申請「撐場」。

稱警方有批准上訴先例

陳榮泰稱，作為香港人和新任區議員，他希望七一遊行能夠舉行，讓政府聽見市民聲音；又認為七一遊行是香港自2003年至2019年的傳統，每年均由民陣代表提出申請，政府往往會在遊行後回應市民訴求。過去警方亦有批准遊行上訴，包括旺角再遊行和光復屯門公園。陳榮泰當時站在後排會見傳媒，稱自己「無角色」、「唔想搶鏡頭」，他手持標語和高叫口號是民陣申請遊行的主題。他說，當時建議年輕人不要穿黑衣，是因為許多人認為黑衣人搞事，不想他們以身試法。

控方盤問時稱，陳皓桓表明警方必然不批准上訴，但仍堅持發起遊行，陳榮泰沒即時離場，可見他們立場相同，不論警方是否批出上訴，都會繼續遊行。陳榮泰表示不同意，他說原本不打算發言，惟陳皓桓提到在場區議員清楚知道有被捕風險，故他表達自己看法。他澄清沒考慮過被捕，重申希望上訴獲批後市民會上街遊行。

【案件編號：DCCC 107/21】