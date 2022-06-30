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支聯被指代理 鄒幸彤索組織名稱 官稱控方無責任披露 拒絕申請

【明報專訊】支聯會拒應警方國安處要求交出資料，前副主席鄒幸彤和常委共5人被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，案件昨在西九龍裁判法院再訊，鄒幸彤再度要求控方披露指證支聯會是哪個外國組識的代理人，讓辯方可準備辯護理由，以獲得公平審訊和洗脫污名的機會。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉認為控方無責任披露所有資料，拒絕鄒的申請。

控方早前申請公眾利益豁免權（Public Interest Immunity，下簡稱「PII」），拒絕向辯方披露本案具爭議文件，羅官早前裁定控方須披露部分與支聯會相關文件資料，包括搜查令及警方調查報告等，但未有提及實際內容。

鄒稱不知被指與何組織聯繫

「難準備抗辯 極為不公」

無律師代表的鄒幸彤昨自行陳辭，稱收到控方解釋部分文件受PII保障，但未有解釋為何控罪詳情不能披露，辯方仍不知道控方指控支聯會與什麼組織有連繫，或在何時從該些組織收取多少資金，令辯方難準備抗辯，對她極為不公。她說，「若我們尚有法治，我們只是要求這些有限的資料，希望獲得公平審訊和洗脫污名的機會。」

代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤則稱，法庭早前已就PII裁斷，現時情况並無改變。羅官最後拒絕鄒的要求，稱會依照早前就PII的裁斷，獲保障的文件毋須披露；至於辯方要如何反駁控方證據，則留待辯方考慮。

控方另申請延遲遞交原定今天呈交的陳辭大綱，獲准延至下周一（4日）呈交，辯方則可在7月13日案件開審當天遞交。5名被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光；其中梁錦威及陳多偉早前認罪，各判囚3個月，梁已刑滿出獄。

【案件編號：WKCC 3633/21】

相關字詞﹕公眾利益豁免權 沒有遵從通知規定提供資料罪 鄒幸彤 支聯會

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