港聞

港聞二

西瓜專員光學儀器測甜 有機西瓜節7月開鑼

【明報專訊】一年一度的有機西瓜節將於下月展開，漁農自然護理署將推廣3款本地種植的有機西瓜，分別是從台灣引入的「無籽3F-2728」及「黛安娜」、來自澳洲的「超甜黑美人168」，每磅售40至50元，屆時將有專員即場以光學儀器為西瓜量度甜度。漁護署表示，過去數月受天雨影響，今年西瓜產量較低，糖度亦下跌，若未來數月天氣穩定，相信質素及產量將改善。

漁護署農業主任王敏維表示，3款紅肉西瓜體積皆適合本港中小型家庭享用，甜度介乎10至13度，甜度數字愈高代表愈甜。「無籽3F-2728」為去年新推的品種，果皮呈淺綠色，甜度約10度；「黛安娜」黃皮帶斑，甜度約11度；「超甜黑美人168」果皮較深色，甜度則可達12至13度；本地有機西瓜甜度一般約8至10度。王稱，市民若喜歡較甜果肉可選超甜黑美人168；喜歡無籽可選無籽3F-2728；喜歡較清甜、表現穩定則可選黛安娜。

漁署：連月天雨收成減

農莊：收成仍較去年理想

王續稱，陽光密切影響西瓜生長，今年4至5月受天雨影響，西瓜收成減少。幸好近期天氣放晴，西瓜生長速度、體積及甜度均有改善，但預料收成仍會比去年減少10%至20%，整體體積亦較細，平均約3磅重。

青協有機農莊經理彭玉婷指出，相對去年受蟲害影響，農莊今年收成較去年理想。彭亦分享，挑選西瓜時可拍打瓜身，響聲清脆代表有足夠水分；另可按壓瓜臍，有彈性則代表熟度夠。

今年有機西瓜節於7月1日至3日在大埔農墟舉行，屆時將有專員即場以光學儀器為西瓜量度甜度。同場亦設攤位遊戲及有精美禮品，市民亦可購買其他季節農產品。

相關字詞﹕漁農自然護理署 有機西瓜節

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