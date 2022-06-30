大停電手機沒信號 通訊辦：部分基站無後備電

區議員問補償用戶 中電無正面回應

中電、元朗警區、元朗民政事務處、通訊辦、消防處、教育局昨均有派員出席，惟環境局未有派出代表。中電企業事務總監范繼陶表示，電纜橋內3組高壓電纜分別於6月24日、27日及28日通電，目前電網電力供應已恢復正常。為免阻塞明渠，中電已展開移除電纜橋的工作，預計一周內完成。中電又稱正按政府要求提交進一步報告。會上有區議員及委員關注中電會如何補償受影響用戶，中電未有正面回應。

不少區議員及委員質疑為何基站的後備電源未有即時運作，影響通訊網絡服務，通訊辦首席規管事務經理李昌煥表示曾向電訊商了解，稱大型機樓及轉發站設後備電源，當時正常運作，惟部分設於天台的發射站礙於地點設計，未能安裝大型電池。

稱倘無流動網絡 無法收緊急警示

被問到當局為何未有啟用緊急警示系統，通訊辦首席規管事務經理梁萃才稱，當日已透過電台、電視等發放信息，又稱若市民要接收到緊急警示系統，其流動電話需在信息發放時連接到本地流動電訊，若當時沒有流動網絡覆蓋，市民亦不會收到信息。梁萃才又稱，每次事件均有負責統籌的決策局，若局方決定使用系統，便會透過通訊辦或政府新聞處發放信息。

房屋署物業管理總經理（屯門及元朗）黃沛津稱，當晚有120幢房署管理的大廈受影響，全部大廈具有後備電力裝置，僅天耀邨耀華樓的後備發電機因故障而未有啟用，後備電力主要供電給消防系統裝置，包括後樓梯的緊急照明燈及消防水泵裝置。惟據了解，當晚天水圍俊宏軒第六座後樓梯亦沒有緊急照明燈，房署回覆查詢時確認該大廈後備發電機曾停止運作，令緊急照明受短暫影響，檢查後已安排維修。

方保僑：大廈後備電理論上可供機樓

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為通訊辦的解釋合理，稱為發射站安裝後備電源有一定難度，而在大廈的機樓安裝後備電源需視乎機房空間大小。他指出，大廈後備電源理論上可供電給機樓，惟須視乎緊急通道與機樓是否於同一範圍，電力公司亦須與大廈商討。他認為中電須加強供電網絡，如建設電網，令事故發生時可調配其他地區的電源。