民主黨回歸25年立場書：仍信一國兩制最切合港况

民主黨提到，創黨之時希望在一國兩制下落實民主普選和代議政制，將此盼望寫進黨綱，現距離創黨目標尚遠但初心不變。該黨稱仍相信「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」是最切合香港實際情况的安排，雖然對「一國兩制」落實與期望，與中央有很大差異，該黨會繼續將所確信對香港發展及市民最合適的安排，向市民、香港政府和中央政府清楚說明。

倡釋「政治犯」 未提政改建議

立場書提到「表面的平靜和噤言無助解決社會爭議」，又稱一國兩制的成功需要中央、特區政府及市民間的互信，形容這幾年社會撕裂非常嚴重，不少人移民，認為修補撕裂第一步應從掌權者踏出，並釋放「政治犯」。

民主黨形容政治形勢困難險峻，公民社會瀰漫不安，但該黨仍會保持盼望及盡力發聲，在推動民主自由、捍衛人權法治及改善市民福祉上努力。

翻查報道，民主黨在回歸20周年前夕曾發表決議文，除表明不支持港獨，也認為本港應在現時主權框架下實踐最大程度自決，又提出修改《基本法》多項條文，包括建議改由無篩選的普選產生特首。