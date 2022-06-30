即興飈車兩相撞 6車友被捕1人涉5罪

部分人有危駕紀錄 查非法改裝

新界北總區交通調查及支援組警司林志源指出，涉事6輛私家車屬同一車廠及型號，6名男司機（23至40歲）全部被捕，部分人有危險駕駛、不小心駕駛及超速駕駛等紀錄，車輛仍需檢驗是否涉非法改裝。初步調查相信他們經網上社交媒體群組相約當晚於元朗牛潭尾車聚，其後部分車輛「即興」於公路高速行駛，互相追逐，駛至粉嶺公路時發生意外，相信事件不涉賭博成分。警方呼籲其他駕駛者如當日目睹追逐經過或車cam拍到事件，致電3661 3800與新界北總區交通部特別調查隊聯絡。

炒車司機聲稱車被盜 控誤導警員

事發當晚11時許，一名途經司機發現兩輛私家車相撞，其中一輛車頭起火，於是報警。警方到場發現兩車車內並無司機，楊男約於20分鐘後報案，聲稱其停泊落馬洲牛潭尾路的一輛私家車疑被盜去。惟警方初步調查後發現楊為意外中一輛涉事車輛的司機，將他拘捕。事後警方根據資料及車cam片段，再拘捕其餘5人。