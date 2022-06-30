醫生發布淫照囚1年 求情稱相片質素不高

被告婁子堅（現年35歲）被控於2020年5月，發布女子X與男子口交的照片、X裸體坦露胸部的照片，以及兩段X坦露胸部和陰毛的影片。辯方昨由外籍資深大律師布思義（Andrew Bruce）代表，他為被告求情時稱，涉案相片質素不高，其妻子、家人等求情信證被告品格良好；辯方又指被告關懷病人，曾在醫院參與義工，為醫學界及社會作出貢獻，形容本案行為與其良好品格不符。

裁判官溫紹明判刑時表示，考慮本案判刑時有一定難度，一方面被告牽涉嚴重罪行，但另一方面被告為專業醫生，其家人亦稱他是體貼的丈夫及父親。溫官續指，被告行為可怕，難以想像事主與其丈夫所經歷的一切，包括他們面對的恐懼、壓力、羞辱等。

兩加刑因素：拍攝未經同意有預謀持續犯案

溫官又稱，有常識的人均知道，一旦在網上發布圖片及短片，可永久流傳、難以刪除，而本案有兩項加刑因素，包括：涉案照片及影片乃未經事主同意下拍攝，可見被告違反誠信及違背兩人當時的親密關係；另外，被告有預謀、持續地發布涉案影像，被告先發布事主夫婦的結婚照，且片段被群組管理員刪除不久後再遭被告上傳。涉案影像是事主最私密的私隱，但現時不肯定影像有否流傳，更難判斷此事會如何影響事主與其丈夫的關係。

官信納被告品格好減刑

溫官接納辯方所指，被告有良好品格，但判刑時須考慮公正及對事主的影響，基於案情嚴重，就每項控罪以12個月為量刑起點，考慮被告品格良好、事業被毁等作扣減，總刑期為12個月。

【案件編號：ESCC2394/20】