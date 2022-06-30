【明報專訊】曾任攝影記者的謝至德由1994年開始記錄西九填海區的變化，歷時25年，最後一批作品結束在興建中的戲曲中心，他以投影機把1990年代拍攝的西九投影到戲曲中心的白牆、布幕上。從九七前就開始拍攝香港，他認為香港的文化處於尷尬位置，「香港文化無一個根，我常跟人說我們像一隻雜種狗，對於西方世界，我們比不上中國的藝術文化，不及礦工拍一張照片那麼有話題，縱使香港的藝術比其更有passion（熱情）更有感覺」。正因受地域影響，香港的文化變得獨特，政治角力成為藝術創作的養分，「香港有全世界最特別的一種身分，我們經歷由殖民地到共產主義，從來沒有一個地方有這個過程」。