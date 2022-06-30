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港聞二

今年一成影片未過審 學者：審查員亦焦慮

【明報專訊】今屆鮮浪潮國際短片節有短片於開幕前不獲「核准證明書」，再次引起文藝界關注創作空間是否正收窄。據電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）回覆本報就影片審查的查詢，今年截至本月10日，送呈電影檢查監督處理的須評級影片共512條，有近一成沒發出「核准證明書」准予放映。有學者估計審查時間拖長，與審查員審查時感到焦慮有關。

另外，自去年6月政府刊憲修訂《有關電影檢查的檢查員指引》至今，共有逾7200部影片送呈電影檢查監督處理，當中有一部影片不獲准上映。電影報刊辦稱已通知申請人有關決定，不評論個別個案。

浸會大學電影學院副教授吳國坤估計，2020年及2022年上半年送檢影片數量下降，在商業電影本來產量不多下，即是送呈短片數量大幅下降；戲院在上述時段因疫情關閉，疫情亦影響拍攝，不少已完成作品或因影展取消，導致放映時間滯後，均難以確認數字下降與審查有關。對近日鮮浪潮國際短片節再有影片《Time, and Time Again》放映前未獲相關批文，需取消放映，吳國坤認為審查時間延長，估計審查員審查時亦感焦慮，思考某句對白會不會「出事」，有時會「矯枉過正」。他從鮮浪潮國際短片節的短片簡介發現，多了電影創作者製作荒誕、黑色驚慄短片，甚有創意，他相信電影是否繼續有批判，最重要是創作人的靈活及堅持。

（回歸25年 危與機）

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