《聲生不息》缺近年歌曲 評論人：只供內地懷舊港流

內地80後廣東文化評論人袁艾家有類近看法，並點出兩地流行文化與樂壇各自發展的「平行狀態」，「其中一期周筆暢唱AGA江海迦的《圓》，這首歌已是2016年了，甚至某一期的畫面很諷刺，同期（ViuTV節目）《Chill Club》在播頒獎禮，所有得獎歌曲基本上不會見到在《聲生不息》的舞台唱出」。他比喻節目就如茶餐廳是內地的「長青樹」，只滿足觀眾對香港流行文化的懷舊之情，「有評論用一個詞很精準，叫它做『特供港風』，專門製造給很久沒聽香港流行樂的人去聽」，「但我們這些一直在聽港樂的人，沒辦法想像怎可能不講林夕、黃偉文？但因政治敏感就沒法再講」。不過他認為比起「大灣仔」、「大灣區之夜」等稱呼，「基本上2021年下半年，香港這個詞是被消去的聲音，叫『港樂』還更名正言順，好過叫大灣區音樂啦」。

內地反思「粉圈」 港現「文藝復興」

在政經環境變化下，他說內地觀眾已不再仰望香港文化，亦因消費力上升形成追捧偶像的「粉圈文化」，「後來吳亦凡出事，大家開始反思這種偶像文化打造出來的偶像是否德不配位」。他認為，香港樂壇現時迎來文藝復興，亦保留獨特之處，「我覺得MIRROR應該不會走向這極端，樂壇有較好的土壤持續考驗他們。十幾年前一些歌手出道時會被說靠阿爸、家裏有錢，如果沒作品、唱功差會被聽眾彈，這種嚴峻考驗到現在仍有」。而現時香港藝人到內地發展，就得通過另一道來自內地觀眾的審查關卡：「要看你的微博等有沒有說過什麼，沒問題了，大陸觀眾才會高高在上地讓你來發展，整個輿論環境就是這樣。」

（回歸25年 危與機）