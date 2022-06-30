陳智思：港獲定位文藝中心 顯中央信任 稱西九是契機 證不再紙上談兵

總結經驗，放眼未來，讓一國兩制行穩致遠，讓香港化危為機再創輝煌，是一連16輯「25周年危與機系列」的主旨。來到尾聲，「十四五」規劃提出香港要發展為「中外文化藝術交流中心」，候任特首李家超也希望把香港打造成「國際文化之都」，因此以「文化篇」作結，應合適不過。

《十四五規劃綱要》確立香港在國家整體發展中「中外文化藝術交流中心」的新定位，回歸後西九土地大部分時間閒置，M+及故宮終趕及在回歸25年前夕建成開幕。M+董事局及香港故宮文化博物館董事局主席、西九管理局董事局成員陳智思相信，此定性乃港府大力爭取的成果，經中央研判「有信心香港交到差」，能在一國兩制下扮演交流對話的角色。

每個地方都想自稱「中心」，以前香港流於空談，今天西九的世界級設施已建成，硬件有長足發展，但在今日的社會氛圍及政治形勢下，有人擔心政治紅線模糊不清窒礙創作，也擔憂「中心思維」會否倒過來造成傾斜，不利文化自信與文化創新的建設營造。 明報記者 梁雅婷 朱琳琳 胡筱雯 曾曉玲

陳智思指出，《綱要》的「中外文化藝術交流中心」只有香港，不見上海或其他省市，相信港府曾極力爭取，中央研判過各地能力、對全國的影響，才同意把角色寫進去。西九文化區是一大契機，證明香港不再紙上談兵，加上香港居全球藝術品拍賣市場第二位；畫廊、藝術展、公營美術館完備。「以前做不到中心，現在做到，最大最徹底的分別在於我們多了個中國市場，3億至4億人的中產市場，是財務上的信心。很多地方都可以說要做中心，但沒有這（龐大）市場支持，不會成事。」得到中央肯定，他日有成績後，大灣區和其餘省市自當會配合支持。

信港必成亞洲龍頭 韓「綜合看來不是太國際」

觀乎亞洲區，他相信香港必成龍頭，以韓國為例，當代藝術固然蓬勃，「但綜合看來不是太國際，一個地方不能單看金融、文化，來香港可滿足到做生意、文藝、飲食等各方面。一般人想到來亞洲幾天，就會選香港」。中心不能只靠自己、強調有多「巴閉」，更重要是促進交流，成為大灣區、內地乃至亞洲各國藝術獲取國際關注、衝出世界的平台，例如與韓國合作，將其擅長的當代藝術帶到香港。這樣也可確保香港不斷有新展品或項目，吸引觀眾再訪。「沒有人去完倫敦、紐約一次就不再去。如果只來一次是失敗。」他到過不少內地博物館、某個號稱亞洲最大的影城，常年如一，令人無意再訪，因內地人多，此營運模式不成問題，「香港則要不斷更新，才可持續吸引人到來」。

「無人去紐約倫敦想着買平貨」 港須育人才補「軟件」

香港、紐約和倫敦，三者在金融方面鼎立，但後兩者均為文化藝術中心。「無人去紐約、倫敦時，會想着去買平貨。以前人們來香港是想買平貨，現在是轉變中。」有了場地設施的「基本功」，陳智思覺得香港已達到紐約和倫敦的50%，仍屬起步階段，要逐步匯集和培訓人才來補上「軟件」，也要營造藝術生態、氛圍。「現在no match to（無法匹敵）紐約、倫敦，尚有距離，但有資格講。我們主要是視覺藝術較強。」社會亦需學習包容不同文化，他見到許多批評或對藝術品不解的輿論，尤其針對當代藝術。他記得首次參觀《清友壽司吧》也有疑惑，「有人質疑為何買已結業的店舖、為何要花千幾萬，我覺得要尊重大家的看法，這是好事，教育和令大家討論，這都是香港要成為中心的過程」。

香港故宮肩承中外交流的任務，陳智思說，尚未開幕已有70間文化機構與故宮安排合作。香港故宮與北京故宮博物院不同之處，在於透過並置中國和外國珍寶，與世界文化對話。就算整個香港策展團隊去到北京故宮，都無法照搬香港視點和這個濱臨維港的展館環境，「因為香港是我們主場，可以用我們的角色，北京故宮有他們的」。訪客到西九認識到的不止是中國歷史，「是未必似內地或是純西方的地方」。他並提到初次與北京故宮前院長單霽翔會面時，曾問對方何以支持這個似乎「爭生意」的計劃，才知道北京展出只是1%至2%的館藏，「他們也展不完，不介意讓更多人認識，由香港以不同角度展出」。

故宮館「不想說純粹中央送禮物 港參與好多」

2017年簽署的《興建香港故宮文化博物館合作協議》（下稱協議）中，北京故宮沒有資助角色，只「會就借出的藏品減收借展費」，安排及運送藏品所涉及的費用及附帶支出由香港故宮負擔。有指香港故宮是中央送給香港的「禮物」，陳智思覺得這說法可商榷，「不想說這是一個純粹由中央送給我們的禮物，香港也參與好多，不是北京將分館放在這裏，始終是我們自己的館，不想說成是禮物」。而香港從北京得到的是「無形支持」，包括有國家相關部門特別批准借出藏品；北京故宮人員提供修復文物的訓練，分享設計、策展經驗，當中包括副院長婁瑋，自香港故宮董事局成立以來出任成員。

協議訂明「原則上常設展覽展出的文物不少於600件（套）」，但陳智思稱目前北京故宮借出的900多件藏品中，最短只會借1至3個月，主要是書畫，最長的是一年，之後送返北京養護，換言之非真正「常設」。外界期望香港故宮可有長遠的「鎮館之寶」，他說由於香港故宮不在文化區原來規劃內，沒有撥備購藏預算，恆常展品只可靠香港收藏家捐贈，例如早前已接收價值上億的收藏，相信陸續有來。他引述收藏家稱，香港故宮是「好歸宿」，因可向世界展示，而且是永久展館。「我們收藏要好小心，因為接收了某收藏家的藏品，代表他自己的藏品也會升值。」

（回歸25年 危與機）