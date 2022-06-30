稱飲食業未重視通風 源栢樑倡加強教育

食環署回覆查詢時表示，自599F章有關換氣量的指示由2021年3月18日生效至昨日，署方已向64宗違反指示的個案展開檢控程序。

源栢樑昨在港台節目《千禧年代》稱，食肆如要改動通風系統，須專業人士計算座位分佈等，避免改裝後出現通風不均勻；他另指出，業界「落場」時大多不會關掉通風系統，建議食肆員工下班時不要「順手」關閉空氣清新機，以減傳播風險。

特區政府現要求餐飲處所的新鮮空氣換氣量每小時需達6次或以上，或加裝符合規格的空氣淨化設備。源栢樑向本報稱，通風系統的效能或隨時間減弱，惟業界未算重視換氣量及鮮風量的重要，在此情况下「食環巡查得幾密」都無法完全避免未達標的問題，但相信海港酒家爆疫已令食肆更關注問題，希望配合教育等工作，長遠能改善。

梁子超籲當局助食肆維修

呼吸系統專科醫生梁子超指出，通風系統正常維修保養理應不會出現問題，他表示，單靠部門定期巡查並不足夠，「查到有問題時已太遲」。他補充，難有辦法完全避免Omicron空氣傳播，現時措施主要盡力降低感染風險，相信部門希望透過指引改善通風系統，但未必考慮到維修問題，形容「𠵱家發現有問題就應該盡快改善」。

（新冠疫情）