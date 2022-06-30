港大研究揭8檢疫酒店群組 高本恩倡撤檢疫

指本地非零感染 毋須維持檢疫

港大醫學院院長梁卓偉、公共衛生學院流行病學講座教授高本恩等學者分析本港截至今年1月底的檢疫酒店個案，透過病毒基因排序發現檢疫酒店發生8宗懷疑群組感染，當中只有3宗屬已知群組。該研究近日發布在預印網站medRxiv，未經同儕審視。

高本恩向本報稱，團隊推算檢疫酒店內每100個染疫的旅客，就出現1次傳播。不過，他認為無論在酒店檢疫3日、5日還是7日，在檢疫酒店染疫的風險都很低，而檢疫政策不應根據檢疫酒店傳播風險來制定，當本地零感染時，入境檢疫政策是為防止病毒進入社區，但本港現時非本地零感染，且社區已有BA.4和BA.5個案，不認為本港現時仍需酒店檢疫和家居檢疫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》建議，新一屆政府可從7月起，將酒店檢疫日數由7日減至3日，另加4日家居醫學監測。何又建議，本港可配合疫苗通行證放寬檢疫要求，如抵港者結束監測期前不能進入食肆或酒吧等表列處所；另為方便追蹤工作，可參考新加坡做法，讓他們戴有定位功能的手帶。

（新冠疫情）