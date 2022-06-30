港聞

港聞二

設高層次應變中心 醫局：48小時可調2000病牀

【明報專訊】本港新冠病毒單日新增個案昨突破2000宗水平，留醫人數自6月中起呈上升趨勢。醫管局總行政經理劉家獻昨表示，局方近日成立高層次緊急應變指揮中心，集合7個聯網的管理層，形容是「集決策、指揮、協調、執行等能力於一身」，並公布局方調動病牀所需應變時間，惟未回應將按何基準調動。

醫管局公布截至昨凌晨，共671名新冠患者留醫，較兩周前增逾七成，其中224人於公立醫院一線隔離病牀留醫。劉家獻昨於疫情記者會稱，局方現有約1200張一線隔離病牀、約600張二線隔離病牀，北大嶼山醫院香港感染控制中心另有約800張病牀。

稱入院數壓力不大 未回應調病牀準則

劉又稱，若疫情持續發展至有需要騰空病牀時，局方有數百張病牀可即時動用，並可於48小時內調動2000張、一周內可調動5000張，分別佔整體病牀數目10%及25%，而兩周內共可動用1.15萬張病牀，佔整體病牀數目一半，屆時需考慮調整或暫停公院非緊急服務，但沒回應將按何基準調動病牀。

他補充，將優先動用北大嶼山醫院香港感染控制中心病牀，當使用率過半便會啟用亞博館，並強調入院人數現對公院壓力不大，惟疫情受不同因素影響，故需準備於短時間內加開病牀，並分配相關人手。

將軍澳醫院現院內感染 兩病人須檢疫

另外，將軍澳醫院內科病房一名88歲女病人出院後，在家快測呈陽性，其後於6月27日再入院檢測呈陽性，院方追蹤後發現她曾入住的內科病房另有兩名女病人染疫，3名患者情况穩定；同房另兩名女病人須檢疫，相關員工檢測暫呈陰性，病房環境樣本亦呈陰性，有關病房已暫停收新症和探訪並作消毒。

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫管局 公立醫院 新冠肺炎 新冠疫情

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