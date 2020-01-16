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BA.4/5不明個案增 衛署：有隱形傳播 許樹昌：借鏡星洲續推高接種 料醫療系統仍能應付

【明報專訊】新冠變異病毒株Omicron多種亞型在社區傳播增加，昨增12宗疑染BA.4或BA.5本地個案，其中8宗涉源頭不明及相關個案，包括一名檢疫酒店房務主管疑被抵港旅客感染。衛生防護中心昨稱，BA.4或BA.5源頭不明個案上升，反映社區有隱形傳播鏈，當局會盡量控制。政府專家顧問許樹昌則認為，即使BA.4或BA.5成社區主流病毒株，只要繼續推高接種率，醫療系統仍能負擔。

衛生防護中心昨公布新增2004宗個案，創4月9日以來新高，包括1849宗本地感染，而疑染BA.4或BA.5本地個案增12宗，其中4宗源頭不明、4宗為相關個案，包括銅鑼灣如心酒店41歲男房務主管，居屯門富泰邨愛泰樓，6月26日核酸檢測結果不確定，其後覆檢陽性、帶L452R變異基因，27日再檢測則呈陰性。

防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名房務主管會陪同採樣隊上門替檢疫客檢測，有穿足夠防護衣物，打開房門時亦在附近，疑房務主管曾與檢疫客接觸而受感染。歐稱，當局會調查近期入住旅客有否感染BA.4或BA.5，再對比病毒基因了解員工感染源頭。他補充，該名房務主管病毒量很低，第二次檢測轉陰性，不排除新感染，亦有可能是較早前感染的「水尾」個案。

其餘3宗疑染BA.4或BA.5源頭不明及4宗相關個案，分別居大潭紅山半島5座、元朗Park Yoho及長沙灣順寧居，其中住Park Yoho一家五口染疫；另有4宗與早前個案相關，包括「保良局周鴻標老人日間護理中心」另一名廚房工作人員，患者6月27日檢測陽性、無病徵，該護理中心廚房累計兩名員工染疫、兩名員工列密切接觸者。歐說，由於染疫員工均有戴口罩，亦不會接觸到訪的長者，相信對長者不構成風險，並已安排其他員工接受檢測。

歐家榮：將盡量控制 亞型個案只佔整體少數

本港累計9宗疑染BA.4或BA.5源頭不明個案，歐家榮稱當局關注個案近日上升，相信社區有隱形傳播鏈，或因輸入個案早前於社區活動時傳播。他補充，當局會安排個案送往隔離設施、家人接受檢疫，並將患者曾到訪高風險場所納入強制檢測，盡量控制，惟強調BA.4或BA.5現只佔整體個案小部分。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新加坡最近因BA.4和BA.5出現大量個案，惟當地新冠疫苗接種率高，大部分患者均為輕症，醫療系統仍能負擔亦無礙經濟復常，值得本港借鏡。

指距第五波高峰已逾3個月 曾染疫者或會再感染

對於單日個案突破2000宗，歐家榮相信與逐步放寬社交距離措施有關，形容目前疫情正穩步慢慢上升，並非「突然間爆發性上升」，暫時看不到有升幅較大的單一地區，強調入院及重症比率仍維持穩定水平。歐預計，七一長假期後社區個案或繼續上升，惟難料上升水平。他說，現時距第五波疫情高峰期已逾2至3個月，曾染疫市民若沒按時打針，免疫力將隨時間下降，或致再受感染。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕檢疫酒店 許樹昌 新冠肺炎 新冠疫情

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