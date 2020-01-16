林鄭房屋政綱近半未竟 空置稅「走數」 本研社批側重發展商 劏房關注組倡李家超輪候冊下工夫

明報記者 曾偉龍 區慧盈

5項已落實 推首置盤、增綠置居

本報統計林鄭月娥政綱共有12項房屋政策（見表），其中兩項難判辨推行進度，餘下10項已開展，其中「土地大辯論」、推出「港人首置上車盤」、增加「綠置居」、未補價資助出售房屋出租計劃、俗稱「林鄭plan」的按揭保險新例共5項，均在其任內完成。

加快土地審批、棕地安置 進展待年底

其餘5項雖在林太任內開展，惟仍未能完成或有項目落成，例如加快土地發展審批流程今年底提交修例，棕地發展相關的安置棕地作業者的多層式工業大廈方案料今年底出台，「一地多用」多層發展模式有項目預期今年內申請撥款興建。

至於「小區重建」模式及「轉移地積比」僅由市建局應用，私人應用暫未有時間表；原稱東大嶼都會的明日大嶼前期撥款2020年通過，新界北部發展計劃在今年《財政預算案》則預留1000億元推動基建。

預售樓花修訂作用成疑 本研社：近兩年「托市」甚於解困

林鄭月娥2018年6月底推出俗稱「娥六招」的6項房策新措施，其中政府前年宣布擱置徵收一手樓空置稅，被指「走數」。政府當時稱社會上有強烈的不同聲音及考慮到最新經濟情况，遂撤回草案；而修訂「預售樓花同意方案」要求發展商在樓花新盤開售時每輪銷售須推出不少於20%單位，減低「唧牙膏」賣樓，惟政策成效遭社會質疑，因發展商可選擇以招標形式賣樓「破招」，按市場承接力招標出售，樓盤甚至不設價單，令措施成效大減，如下調私營房屋興建目標。

姚政希批評，林鄭月娥的房策創新度不足，任內最進取的一手樓空置稅亦擱置，如向發展商讓步。

姚政希分析，本港2019年後樓價波動甚至呈下跌趨勢，動搖政府對樓市的信心，引致一手樓空置稅被擱置，而政府近兩年房策逐步變調，傾向以「托市」及穩定樓價為目標，更甚於解決房屋問題。

姚政希又說，林太任內將「白居二」恆常化，推高白居二申請，令資助出售房屋成為私樓後備軍，助長炒賣，加劇「買唔起樓」情况。他預測，新政府的房策將有新常態，相信會強調發展主義，以「發展順利」為首要目標。

議員倡市建項目加入公營屋

公屋平均輪候時間由林鄭月娥上任時的4.6年升至最新的6.1年。賴建國質疑，林太政綱完成度雖高，但公屋輪候時間一直增加，即使有過渡房屋和劏房租管幫助部分街坊，其房策亦未見成效，質疑落錯藥，建議新政府在公屋輪候冊多做工夫。

工聯會立法會議員梁子穎表示，過去5年房策問題源自土地供應不足；林太任內的政策，要看新政府會否採用和延續。他建議未來市建局重建項目中加入公營房屋，以增加房屋供應來源。

重推空置稅否 候任辦暫未覆

就新一屆政府會否重推一手樓空置稅，以及承接現屆政府房策，本報昨向候任特首辦公室查詢，至截稿前未獲回覆。房署則稱，候任政府主要官員已在不同場合回覆傳媒新一屆政府的房屋政策，署方沒補充。

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