灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美

其實筆者頗為厭倦討論這件事，因為上次其實已去到萬事皆備只欠日子的地步，就算其間疫情傳播帶來一些新問題要與內地部門繼續磋商，也只屬大框架下的細節執行調整而已，關口就那幾個，能變得了嗎？

所以現在能討論的還是通關日子，尤其是新特首已確定，於是大家又會覺得，七一慶回歸25年宣布通關，送給新特首上任大禮，是最適合的時機。對於這種猜測，筆者沒小道消息，只記得去年底都先後有「平安夜通關送大禮」、「元旦通關送大禮」、「年初一通關送大禮」、「最遲全國兩會通關送大禮」等說法，反正就是找一個所謂「有意義」的日子去增加猜測的可信而已；喜歡的話，六一兒童節、端午節都一樣可以通關送大禮，也必然是送給新特首的大禮。

從中可見，至少留在灣區的不少港人，甚至以前常去香港的內地人都仍然渴望通關，後者目的並不一定是去玩去購物，而是有種以前可以常常去的地方，現在卻沒法去到的一份失落。「我好耐冇飲香港茶餐廳的奶茶」，其中一個廣州朋友跟筆者說他希望快點通關的原因。

幾可肯定，就算今日宣布通關，也可能只有極少數人符合條件，要回到疫前的無差別，可能還要等第二、第三階段通關安排，其間也隨時存在很多新問題要解決，但關關難通關關通，要說大灣區一體化，此關就必須通。

文：尚東美