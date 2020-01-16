大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵

羅湖口岸一直是港人最熟悉，也是中國客流量最大的旅客出入境陸路口岸，2019年羅湖口岸的日均過境旅客達到21.4萬人次，佔深圳全市出入境客流總量的36.4%。羅湖口岸曾經過多次改造，而按照市口岸辦今年工作計劃，羅湖口岸重建主要是研究新口岸選址和創新查驗模式，以及香港東鐵線引入羅湖口岸。

深圳市交通運輸局羅湖管理局局長車小平表示，羅湖口岸將建高鐵深圳站，形成高鐵、地鐵和口岸一體化的國際交通樞紐。該局亦正展開羅湖跟香港東鐵線對接通道可行專項研究，口岸也將引入贛深高鐵，配合香港東鐵線北延，為香港北部都會區接入國家高鐵網鋪路。

穗增一口岸碼頭接駁港機場

另外，廣州市將增加一個來往香港的口岸碼頭。6月初，琶洲會展中心對開的琶洲港澳客運口岸碼頭一期工程竣工驗收，項目建5客船泊位，設計年通關能力為171萬人次。一期工程計劃投資約3.93億元人民幣，聯檢樓地面架空，一樓出境、二樓入境，碼頭首期投入兩艘高速客船，開通琶洲至香港國際機場航線，約兩小時直達，如果未來恢復通關，可直接連繫廣州市區與香港機場之間的往來。未來碼頭還計劃開通包括珠海在內的大灣區城際水上客運航線，以及增開琶洲往返香港市區、澳門氹仔（澳門國際機場）航線，形成大灣區水上跨境新航道。