大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵

【明報專訊】本港通關雖未有期，但內地對接香港的口岸工程繼續如火如荼，除了主體建設預計明年完工的新皇崗口岸，早前深圳市政府口岸辦亦發布了羅湖口岸重建規劃和總體布局研究招標公告，意味着這個已經有72年歷史的口岸將重建。
羅湖口岸一直是港人最熟悉，也是中國客流量最大的旅客出入境陸路口岸，2019年羅湖口岸的日均過境旅客達到21.4萬人次，佔深圳全市出入境客流總量的36.4%。羅湖口岸曾經過多次改造，而按照市口岸辦今年工作計劃，羅湖口岸重建主要是研究新口岸選址和創新查驗模式，以及香港東鐵線引入羅湖口岸。
深圳市交通運輸局羅湖管理局局長車小平表示，羅湖口岸將建高鐵深圳站，形成高鐵、地鐵和口岸一體化的國際交通樞紐。該局亦正展開羅湖跟香港東鐵線對接通道可行專項研究，口岸也將引入贛深高鐵，配合香港東鐵線北延，為香港北部都會區接入國家高鐵網鋪路。
穗增一口岸碼頭接駁港機場
另外，廣州市將增加一個來往香港的口岸碼頭。6月初，琶洲會展中心對開的琶洲港澳客運口岸碼頭一期工程竣工驗收，項目建5客船泊位，設計年通關能力為171萬人次。一期工程計劃投資約3.93億元人民幣，聯檢樓地面架空，一樓出境、二樓入境，碼頭首期投入兩艘高速客船，開通琶洲至香港國際機場航線，約兩小時直達，如果未來恢復通關，可直接連繫廣州市區與香港機場之間的往來。未來碼頭還計劃開通包括珠海在內的大灣區城際水上客運航線，以及增開琶洲往返香港市區、澳門氹仔（澳門國際機場）航線，形成大灣區水上跨境新航道。