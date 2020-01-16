港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：灣區多城樓市鬆綁暖經濟 穗放寬外來人口限購 中山買新樓派消費券

【明報專訊】疫情導致中國經濟下行壓力持續增加，中央和地方紛推「暖經濟政策」，涉及各行各業發展，樓市調控適度放鬆正是暖經濟其中一法。大灣區多個城市近期亦先後推出調控新政，一定程度上鬆綁限購，以求帶動經濟回暖。

明報記者 陳子凌

廣州市早前宣布微調限購政策，新規定下，非廣州戶籍家庭雖仍需提供買樓前5年連續繳納社保，或個人所得稅證明，但允許其間有累計不超過3個月的斷繳或補繳紀錄。這是自2017年3月當地加碼樓市調控政策後，首次對外來人口放鬆限購。

珠海准用公積金為直系親屬付首期

此外，廣州賣地規則也有調整。官方信息，7月18日舉行的「第二輪集中供地」，將拍賣14幅地皮，起拍底價總額253億元（人民幣，下同），雖然較首輪的18幅地皮及底價總額367.7億元的規模略細，但消息指今次賣地政府整體降低了地價，給予開發商更多利潤空間；賣地亦將取消「競自持」，只要地皮溢價達到15%上限便直接搖號抽籤。所謂「競自持」，就是地產商需要自行持有一部分單位只租不售，此前的賣地要求是當競價達到上限，便要比併自持單位比例多寡，不分高下才會抽籤。雖然自持單位仍屬於地產商資產，但不能出售變相減慢變現，自持比例愈高，對資金周轉影響愈大。

除了廣州，佛山、江門、珠海、中山也先後調整樓市政策。佛山市6月初起取消大部分地區的限購，僅保留禪城區祖廟街道、南海區桂城街道及順德區大良街道繼續執行；珠海市實行「一人購房全家幫」，即市民可用公積金為直系親屬支付首期或還按揭；江門市取消限購，改為限售；中山市則向買新樓者發放消費券。

穗銀行推「接力貸」一日被叫停

專家：政策底線房住不炒

鬆綁限購與地產不景氣也有關係，《中國房地產報》報道指出，網上流傳一份廣東省地產商會提交給省住建廳的文件，提到地產商正面對失去融資能力、資金流動性差、成本推升等困難，呼籲建議合理調整限購條件、支持優質企業及項目的融資等，以助力恢復市場信心。

另一方面，雖然各地試水溫放鬆調控，但也非全部方案可行，例如4月初廣州曾有銀行推出「接力貸」，即父母借錢買樓，子女一起還貸，變相利用父母的資格去回避限購和限貸，結果推出未夠一日便被叫停。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，政策微調目的是活躍剛需，底線仍然堅持房住不炒，因此借政策放鬆而變相鼓勵炒樓的方法只會一律被叫停。

相關字詞﹕限購令 樓市 大灣區

上 / 下一篇新聞

「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據
「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據
內地學者：如向港「派大禮包」
內地學者：如向港「派大禮包」
商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本
商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本
政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上
政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上
蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業
蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業
長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開
長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開
渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急
渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急
歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習
歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習
驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外
驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外
巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔
巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔
指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分
指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分
六旬漢被推跌不治 警拘死者友人
六旬漢被推跌不治 警拘死者友人
總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流
總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流
全球搶人才 港不出手招攬難競爭
全球搶人才 港不出手招攬難競爭
回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地
回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地
女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分
女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分
與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地
與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地
設期間限定專櫃 將推自家品牌文創產品
設期間限定專櫃 將推自家品牌文創產品
掟磚案次被告母：子錄口供焦慮病發 警阻服藥
掟磚案次被告母：子錄口供焦慮病發 警阻服藥
「玻璃朱」不小心駕駛拒吹波判社服停牌
「玻璃朱」不小心駕駛拒吹波判社服停牌
煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫
煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫
首被告：母疫苗副作用嚴重 盼向政府施壓
首被告：母疫苗副作用嚴重 盼向政府施壓
高院拒林卓廷保釋 判辭指擁強大影響力
高院拒林卓廷保釋 判辭指擁強大影響力
疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇
疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇
貨車爆胎泊慢線 的士撼尾
貨車爆胎泊慢線 的士撼尾
大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵
大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵
灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美
灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】特別版幻彩詠香江 7月每日上映
【Emily】特別版幻彩詠香江 7月每日上映
【Emily】ICAC前執行處長 唐sir勉年輕同事不忘初心
【Emily】ICAC前執行處長 唐sir勉年輕同事不忘初心
【Emily】何栢良收番「陳局長係護士」論
【Emily】何栢良收番「陳局長係護士」論
【Emily】林鄭fb告別帖文 讚同事勞心勞力
【Emily】林鄭fb告別帖文 讚同事勞心勞力