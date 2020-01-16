大灣區GBA新聞：灣區多城樓市鬆綁暖經濟 穗放寬外來人口限購 中山買新樓派消費券

明報記者 陳子凌

廣州市早前宣布微調限購政策，新規定下，非廣州戶籍家庭雖仍需提供買樓前5年連續繳納社保，或個人所得稅證明，但允許其間有累計不超過3個月的斷繳或補繳紀錄。這是自2017年3月當地加碼樓市調控政策後，首次對外來人口放鬆限購。

珠海准用公積金為直系親屬付首期

此外，廣州賣地規則也有調整。官方信息，7月18日舉行的「第二輪集中供地」，將拍賣14幅地皮，起拍底價總額253億元（人民幣，下同），雖然較首輪的18幅地皮及底價總額367.7億元的規模略細，但消息指今次賣地政府整體降低了地價，給予開發商更多利潤空間；賣地亦將取消「競自持」，只要地皮溢價達到15%上限便直接搖號抽籤。所謂「競自持」，就是地產商需要自行持有一部分單位只租不售，此前的賣地要求是當競價達到上限，便要比併自持單位比例多寡，不分高下才會抽籤。雖然自持單位仍屬於地產商資產，但不能出售變相減慢變現，自持比例愈高，對資金周轉影響愈大。

除了廣州，佛山、江門、珠海、中山也先後調整樓市政策。佛山市6月初起取消大部分地區的限購，僅保留禪城區祖廟街道、南海區桂城街道及順德區大良街道繼續執行；珠海市實行「一人購房全家幫」，即市民可用公積金為直系親屬支付首期或還按揭；江門市取消限購，改為限售；中山市則向買新樓者發放消費券。

穗銀行推「接力貸」一日被叫停

專家：政策底線房住不炒

鬆綁限購與地產不景氣也有關係，《中國房地產報》報道指出，網上流傳一份廣東省地產商會提交給省住建廳的文件，提到地產商正面對失去融資能力、資金流動性差、成本推升等困難，呼籲建議合理調整限購條件、支持優質企業及項目的融資等，以助力恢復市場信心。

另一方面，雖然各地試水溫放鬆調控，但也非全部方案可行，例如4月初廣州曾有銀行推出「接力貸」，即父母借錢買樓，子女一起還貸，變相利用父母的資格去回避限購和限貸，結果推出未夠一日便被叫停。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，政策微調目的是活躍剛需，底線仍然堅持房住不炒，因此借政策放鬆而變相鼓勵炒樓的方法只會一律被叫停。