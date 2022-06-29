疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇

參加數碼培訓 學上字幕剪片配音樂

玉英本是太極扇導師，平日會到院舍做義工；有見影音平台上有人教煮食和太極，自己有意嘗試卻無從入手。她稱，雖然子女願意教她使用智能手機，但始終不是同住，又不想耽誤子女休息和工作，遂於3年前參與「長者進階數碼培訓計劃」，學習基本拍攝和剪接影片等技術。

新冠疫情期間，她眼見當時院舍長者無法外出做運動，於是自發錄製太極扇教學片。要先剪去片頭進場時的部分、每套招式需加上字幕以助理解、挑選背景音樂時亦要注意版權……提及後製工序心得，她如今已可侃侃而談。

資科辦總監：安心出行是接觸科技「導入點」

資科辦助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文稱，部分不諳數碼科技的長者往往有心理障礙，認為先進科技太難掌握而不敢主動學習，他​​期望玉英與其他得獎者的經歷，可鼓勵更多長者接觸科技。黃又稱，疫情期間進出公共場所均須使用「安心出行」，變相成為「導入點」推動長者踏出第一步，他希望長者日後能在生活中多應用數碼科技。

現時資科辦聯同6間非牟利機構合作，在多個社區地點，包括屋邨商場及公園設立數碼外展服務站，協助長者解決智能手機和流動應用程式（App）的問題。自2018年「長者數碼計劃」恆常化後，資科辦亦相繼推出「長者進階數碼培訓計劃」及「長者數碼外展計劃」，兩者至今分別服務近兩萬及3500名長者。