港聞

港聞二

疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇

【明報專訊】架起腳架，輕觸手機上的錄影鍵，71歲的李玉英熟練地站到鏡頭前，一面念口訣，一面耍太極扇。新冠疫情期間，玉英在家耍太極、錄影剪接一手包辦，希望成品可為院舍長者解悶。由3年前對拍片一竅不通，玉英今自豪地說，每名親友和院舍長者看過影片都讚不絕口。她獲政府資訊科技總監辦公室（下稱資科辦）嘉許為「星級IT老友記」，以表揚其善用數碼科技，為他人帶來正面影響。

參加數碼培訓 學上字幕剪片配音樂

玉英本是太極扇導師，平日會到院舍做義工；有見影音平台上有人教煮食和太極，自己有意嘗試卻無從入手。她稱，雖然子女願意教她使用智能手機，但始終不是同住，又不想耽誤子女休息和工作，遂於3年前參與「長者進階數碼培訓計劃」，學習基本拍攝和剪接影片等技術。

新冠疫情期間，她眼見當時院舍長者無法外出做運動，於是自發錄製太極扇教學片。要先剪去片頭進場時的部分、每套招式需加上字幕以助理解、挑選背景音樂時亦要注意版權……提及後製工序心得，她如今已可侃侃而談。

資科辦總監：安心出行是接觸科技「導入點」

資科辦助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文稱，部分不諳數碼科技的長者往往有心理障礙，認為先進科技太難掌握而不敢主動學習，他​​期望玉英與其他得獎者的經歷，可鼓勵更多長者接觸科技。黃又稱，疫情期間進出公共場所均須使用「安心出行」，變相成為「導入點」推動長者踏出第一步，他希望長者日後能在生活中多應用數碼科技。

現時資科辦聯同6間非牟利機構合作，在多個社區地點，包括屋邨商場及公園設立數碼外展服務站，協助長者解決智能手機和流動應用程式（App）的問題。自2018年「長者數碼計劃」恆常化後，資科辦亦相繼推出「長者進階數碼培訓計劃」及「長者數碼外展計劃」，兩者至今分別服務近兩萬及3500名長者。

相關字詞﹕資科辦 智能手機 長者 新冠疫情

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