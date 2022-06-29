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煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫

【明報專訊】旺角茶品店「初凝．芝茶」兩名女負責人，涉於今年2月透過店舖的社交平台帳戶發布帖文，煽惑他人違反防疫規例而被捕，被控一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，昨於西九龍裁判法院認罪。法官稱，當時社會情緒不穩，多一個人作出煽動，如「不同地方燃點新火頭，產生漣漪效應，令抗疫工作雪上加霜」，考慮首被告發布帖文的主導角色、次被告亦無阻止他人發布，分別判兩人監禁7個月及6個月。

被告依次為侯穎欣（現年24歲）及林宛宜（22歲），承認於今年2月9日至17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，兩人被捕至今已還押4個多月。

官稱近年社會缺互信 煽動「黃金時機」

《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉判刑時稱，過去數年社會出現重大分歧，人與人及群體之間缺乏互信，造成對立、敵對及憎恨；社會看來平靜，但市民心情仍未平復，稍有刺激，尤其針對政府，都容易令人情緒波動。此外，疫情急轉直下，確診人數「百變千、千變萬」，令市民人心惶惶；疫苗又是新興產物，其副作用及成效備受爭議，很多人均六神無主。羅官稱，此時針對政府作出煽動行為，對煽動者來說是「黃金時機」，但被煽動者而言則是最脆弱的時刻。

指帖文滲透不強 惟須判阻嚇刑罰

羅官續稱，本案涉及杯葛抗疫政策，被告並非提出科學意見，只是發泄不滿及憎恨，且目標不止顧客，更涉及年輕脆弱的學生，帖文要求他們欺騙學校及家長，為本案的惡化因素。羅官表示，考慮被告使用社交媒體發布信息，其廣泛性不容忽視；帖文在極危險時刻發放，但整體滲透力度不算強，惟須判處阻嚇刑罰；且考慮首被告發布帖文的主導角色、次被告並無阻止她發布，認為兩人除認罪外無其他減刑因素，終判首被告監禁7個月、次被告監禁6個月。

唆學生欺騙學校家長 官指惡化因素

案情提及，兩名被告為「初凝．芝茶」東主，店面有二維碼可連至該店的Instagram帳戶，兩人的手機均以管理人身分登入該帳戶。警方調查店舖的Instagram及facebook帳戶，發現案發期間共有9組具煽動性的帖文及限時動態，包括呼籲學生向學校虛報打針副作用，令學校和教育局受壓、批評防疫政策旨在「報復香港人」、「與健康無關」等；公眾進入場所時要避開保安或「用藉口」，並提及以取外賣、上班等原因可豁免使用針卡；而萬一確診，「你知啦香港人最愛美心啦」等內容，並批評特區政府及官員為疫情下殺死香港巿民的「兇手」。

【案件編號：WKCC 699/22】

相關字詞﹕防疫措施 新冠疫情 西九龍裁判法院 茶飲店 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 港區國安法

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