港聞

港聞二

掟磚案次被告母：子錄口供焦慮病發 警阻服藥

【明報專訊】七旬清潔工疑於2019年11月北區大會堂衝突遭磚頭擲斃，兩名青年被控誤殺、有意圖而傷人及暴動共3罪，案件昨日在高等法院續審。次被告母親在庭上哽咽稱，兒子接受錄影會面時焦慮症發作，警員一度拒絕兒子服藥，更不准她發言。次被告胞兄則說，胞弟回家後問他有否找律師，身旁一名警員上前拳打胞弟心口，威嚇「係咪咁樣同你阿哥講嘢？」

兄稱弟曾被警員拳打心口

次被告陳彥廷（現年18歲）的母親趙珮因任職清潔工人，次被告是其幼子。2019年12月13日，趙稱收到警員來電，指幼子牽涉傷人案，警員形容「好小事㗎，唔使擔心」，她及後陪同幼子到警署接受錄影會面。她稱錄影開始前，警員要求她不得發言，表明幼子完成錄影後才可服藥。她見幼子流冷汗、手腳抖動，眼神無法聚焦，便提醒幼子服藥。幼子回應「未食藥，我個頭好痛啊」，直至錄影完畢才獲准服藥。

控方播錄影片 質疑未見病發

母：我坐埋一齊 睇到嘅嘢唔同

控方盤問稱，次被告面對的控罪相當嚴重，趙強調「我個仔都無做過」。她說當日不准發言，所以無法向警方了解案情。她自言只想幼子盡快服藥，「我認為一個媽媽，見到自己個仔或者女唔舒服，都有𠵱一種感覺」。說到此處，她取出紙巾拭淚。

控方昨播放錄影會面片段，質疑次被告與警員對答流暢，看來不像焦慮症發作。趙否認說法，表示片段沒拍下幼子病發，「但我哋坐埋一齊，睇到嘅嘢唔同」。

兄：警威脅「你都唔想女朋友有事」

次被告胞兄陳彥勳供稱，警方2019年12月13日上門拘捕時，胞弟不在家，警員要他叫胞弟回家，威脅「你都唔想你女朋友有事」。

控方播放兩兄弟的手機語音信息，顯示陳彥勳向胞弟說「今日你哋劈嗰個阿伯，後尾話佢生存渺茫」。

陳解釋，當日一名朋友聲稱其胞弟斬人，他當時在疑惑下向胞弟發問。控方質疑陳沒有關注胞弟有否斬人，反而關心傷者情况；陳稱當時先入為主以為事件實屬，後來發現弄錯，便沒追問下去。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 322/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 暴動罪 有意圖而傷人罪 誤殺 上水掟磚案 反修例事件

上 / 下一篇新聞

「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據
「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據
內地學者：如向港「派大禮包」
內地學者：如向港「派大禮包」
商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本
商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本
政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上
政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上
蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業
蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業
長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開
長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開
渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急
渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急
歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習
歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習
驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外
驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外
巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔
巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔
指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分
指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分
六旬漢被推跌不治 警拘死者友人
六旬漢被推跌不治 警拘死者友人
總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流
總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流
全球搶人才 港不出手招攬難競爭
全球搶人才 港不出手招攬難競爭
回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地
回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地
女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分
女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分
與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地
與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地
設期間限定專櫃 將推自家品牌文創產品
設期間限定專櫃 將推自家品牌文創產品
「玻璃朱」不小心駕駛拒吹波判社服停牌
「玻璃朱」不小心駕駛拒吹波判社服停牌
煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫
煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫
首被告：母疫苗副作用嚴重 盼向政府施壓
首被告：母疫苗副作用嚴重 盼向政府施壓
高院拒林卓廷保釋 判辭指擁強大影響力
高院拒林卓廷保釋 判辭指擁強大影響力
疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇
疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇
貨車爆胎泊慢線 的士撼尾
貨車爆胎泊慢線 的士撼尾
大灣區GBA新聞：灣區多城樓市鬆綁暖經濟 穗放寬外來人口限購 中山買新樓派消費券
大灣區GBA新聞：灣區多城樓市鬆綁暖經濟 穗放寬外來人口限購 中山買新樓派消費券
大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵
大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵
灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美
灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】特別版幻彩詠香江 7月每日上映
【Emily】特別版幻彩詠香江 7月每日上映
【Emily】ICAC前執行處長 唐sir勉年輕同事不忘初心
【Emily】ICAC前執行處長 唐sir勉年輕同事不忘初心
【Emily】何栢良收番「陳局長係護士」論
【Emily】何栢良收番「陳局長係護士」論
【Emily】林鄭fb告別帖文 讚同事勞心勞力
【Emily】林鄭fb告別帖文 讚同事勞心勞力