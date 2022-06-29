掟磚案次被告母：子錄口供焦慮病發 警阻服藥

兄稱弟曾被警員拳打心口

次被告陳彥廷（現年18歲）的母親趙珮因任職清潔工人，次被告是其幼子。2019年12月13日，趙稱收到警員來電，指幼子牽涉傷人案，警員形容「好小事㗎，唔使擔心」，她及後陪同幼子到警署接受錄影會面。她稱錄影開始前，警員要求她不得發言，表明幼子完成錄影後才可服藥。她見幼子流冷汗、手腳抖動，眼神無法聚焦，便提醒幼子服藥。幼子回應「未食藥，我個頭好痛啊」，直至錄影完畢才獲准服藥。

控方播錄影片 質疑未見病發

母：我坐埋一齊 睇到嘅嘢唔同

控方盤問稱，次被告面對的控罪相當嚴重，趙強調「我個仔都無做過」。她說當日不准發言，所以無法向警方了解案情。她自言只想幼子盡快服藥，「我認為一個媽媽，見到自己個仔或者女唔舒服，都有𠵱一種感覺」。說到此處，她取出紙巾拭淚。

控方昨播放錄影會面片段，質疑次被告與警員對答流暢，看來不像焦慮症發作。趙否認說法，表示片段沒拍下幼子病發，「但我哋坐埋一齊，睇到嘅嘢唔同」。

兄：警威脅「你都唔想女朋友有事」

次被告胞兄陳彥勳供稱，警方2019年12月13日上門拘捕時，胞弟不在家，警員要他叫胞弟回家，威脅「你都唔想你女朋友有事」。

控方播放兩兄弟的手機語音信息，顯示陳彥勳向胞弟說「今日你哋劈嗰個阿伯，後尾話佢生存渺茫」。

陳解釋，當日一名朋友聲稱其胞弟斬人，他當時在疑惑下向胞弟發問。控方質疑陳沒有關注胞弟有否斬人，反而關心傷者情况；陳稱當時先入為主以為事件實屬，後來發現弄錯，便沒追問下去。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 322/20】

（反修例風暴）