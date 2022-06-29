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與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地

【明報專訊】香港故宮文化博物館周六（7月2日）正式對外開放，館方昨日表示參觀者及其隨身物品於入場前同須接受保安檢查。根據香港故宮官網的參觀守則，參觀者須穿著適當衣物（包括鞋和襯衣），若穿不適合衣飾，或有可能被拒進場。被問到若身穿帶政治色彩例如涉六四字眼的衣服會否被拒進場，館長吳志華回應稱，參觀者衣著須尊重場地，而本港已有相關法例規管，強調若參觀者行為損害市民安全，將尋求警方協助。館方同時規定參觀者不可攜帶長傘進館，須放置於指定傘架。

回應可否穿政治色彩衫 稱有法可依

根據參觀守則，參觀者須穿著適當衣物，同時館方職員有權拒絕參觀者攜帶任何該館認為不合適的物品進場。被問及若身穿六四相關字眼的衣服，以及不合適物品的名單及相關例子時，吳志華僅稱本港已有法例規管，有需要會尋求警方幫忙；又指參觀者須尊重場地，但未有正面回應何謂「不合適物品」。此外，目前M+的參觀者入場前毋須安檢，吳志華稱因香港故宮展出的均屬國寶級文物，出於對文物的安全關注，與北京的故宮博物院共同協議，要求參觀者入場前須接受安檢。

禁攜大行李長傘摺櫈 可租寄存櫃

參觀守則同時規定，參觀者不可攜帶大於55厘米乘35厘米乘20厘米的大型物品，包括手袋、背包、盒子或行李，以及任何長傘、摺椅和櫈進場。副館長（博物館營運）袁貺霖稱，若市民有需要，可使用博物館提供的寄存櫃。他說，館內共有288個寄存櫃，分兩款，小寄存櫃每小時收費5元，大寄存櫃10元，館內同時設傘架供擺放長傘。

談及入場安排，吳志華稱屆時地下底層將設櫃枱供市民兌換實體門票，參觀者兌換門票後，可在室外經扶手電梯排隊等候入場及接受安檢。記者現場所見，排隊等候入場的位置非常開揚，相信等候期間或要「日曬雨淋」。此外，市民入內參觀拍照時須關掉閃光燈，避免影響文物保存。至於餐飲方面，吳說其中一間餐廳已率先開幕。

免費穿梭巴駁M+西九西入口

另外，吳志華承認交通方面有局限，稱會與運輸署商討交通及入場安排，同時館方將提供免費穿梭巴士來往香港故宮、 M+及西九文化區西面入口，每15分鐘一班，每次可接載28人。他預計西九文化區未來共可提供500個泊車位予參觀者。

運輸署表示，為應對故宮周六開幕，將加強西九文化區的公共運輸服務，市民可透過專線小巴、專營巴士及港鐵前往西九文化區（見表）。

吳志華補充，最後一批約百多件文物已於本月24日抵港，預計昨晚會將全數文物入櫃，有信心如期將展品全面開放予公眾觀賞。

已售10萬票 7月周三免費日全滿

門票方面，截至昨日下午5時，經不同購票平台售出或預訂的門票近10萬張，當中6萬張為標準票，4萬張為特別展覽票，而7月所有周三免費參觀已預約額滿，涉及共1.1萬張門票。網上購票系統由7月12日開始，逢周二上午開放往後四周的各類型門票名額，供訪客預約購票。

相關字詞﹕六四 故宮文化博物館 故宮博物院

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