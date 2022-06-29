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港聞二

女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分

【明報專訊】有人因香港經濟發展的局限而離開，另有人因香港社會狀况移民，亦有年輕人因為父母希望他們先到外國讀書然後再一家團聚，因而離開香港。兩名隔代移民港人透過網絡電話，細談他們離開的原因。

稱離港時滿不捨 機場泣不成聲

Valerie於2020年大學畢業，去年偕弟弟經「救生艇」計劃赴加拿大讀書。她不諱言是家人——包括身為公務員的父親——堅持讓姊弟離港，取得永久居民資格才設法團聚。Valerie稱離開時充滿不捨，難接受再無歸期，在機場泣不成聲，「去到上飛機之前才有要離開的實感！」除再投入校園外，她未有長遠計劃。

移民31年港人：六四後憂慮一一呈現

「我都曾經對回歸抱有希望。」熒幕另一端、移民澳洲31年的林松說。1980年代中英就香港前途談判時，他任職雜誌社記者，見證北京許下一國兩制、高度自治、港人治港承諾，他說當時對前景樂觀：「真的幻想過自己、香港人可以當家作主。」直到1989年六四事件後，他開始籌備移民，當時已轉職大學任教的他，原有不俗收入，要到陌生環境重新開始，他形容是闖一闖。赴澳後他在新南威爾士大學攻讀博士，後覓得教席重執教鞭。

林松認為自己當初憂慮一一呈現，說已不願回來，「在香港發表什麽，就可能因違反國安法被捕；或者就乖乖聽話，發生什麼都不出聲，做一個順民」。Valerie也認同，稱在加拿大起碼可看到電影《時代革命》、可發表不同意見而不必害怕。

然而，無論離開的日子是長是短，兩人堅持港人身分，認識新朋友時會說「I'm from Hong Kong」。林松說，教書時致力推行廣東話教育、鼓勵學生參與廣東話朗誦賽，後來開辦了普通話和廣東話並行的語言學校；兩兒出世後，亦自幼教他們講廣東話，「我和太太都是香港人，教他們廣東話也很理所當然」。

對於正考慮移民的港人，Valerie認為要清楚自己目的，面對困難要保持初心，接受新生活的蛻變。在澳洲當上太平紳士的林松則說，移民的人要考慮是否能面對一段時間的不穩定生活，做了決定便要學會隨遇而安，「如果心唔定，去邊都唔定」。

（回歸25年 危與機）

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