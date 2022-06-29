回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地

稱根在香港 在內地可爭取自己想要的

現身處廣州的Tony接受本報電話訪問時憶述，母親早年帶着襁褓中的他和3個姊妹從汕頭偷渡到港，但被截獲遣返，其後申請單程證來港與父團聚。他由幼稚園到修畢碩士學位，以至執起教鞭、與友人創業，都在香港，形容香港是自己的「根」。5年前他因工作搬到深圳長住，後到廣州繼續教書，選擇了一間專收港澳學生的學校任教。

選擇離開，Tony認為香港已非適合他的地方、也不足以留住人才，「在香港，錢是讓本身有錢的人賺的，很多人都只是窮一生精力為地產商打工。在內地的話，可在合理環境爭取到自己想要的」。他認為自己了解國情又受過西式教育，北上發展前景比留在香港好。曾創業的他形容，香港生產成本高是「硬傷」，稱香港依然是國際城市，但未來應設法與大灣區共融。

香港正出現新一輪移民潮，Tony說明白港人為何意興闌珊，「好多問題都是基於最基本的生活和經濟問題，物價高、樓價高」。他認為香港政治氣氛有鬆有緊，「現在是最緊的時候，甚至比內地更緊，當然也是因為中間有些極端的事發生……會爆發並不是因為誰當上特首，只是因為這些年來大家都太壓抑，怨氣重，卻無人在中間做調解」。

被問到香港未來會否變成中國一個普通城市，他無直接回應，但以師生關係比喻：「例如班級很亂（秩序差）的時候，不找好惡的班主任根本沒辦法處理。要先（將情况）修正過來。」

（回歸25年 危與機）