全球搶人才 港不出手招攬難競爭

外國提供居權財政資助

「外國會通過大學向外來學生提供獎學金、導師收入（Tutorship）來資助他們。我當年在加拿大讀書時也拿過。」他認為港府及社會團體都要多加考慮。「甚至可以讓外來學生一邊讀書一邊工作，為何我們要限制他們工作？」他說香港應給予到港讀書的外來學生一段較長的時間搵工，同時讓他們申請居留權。政府兩年前曾公布，65歲及以上長者佔人口比例會由2019年的18.4%，上升至2039年的33.3%。「若沒有年輕人，誰來支持一大群長者人口，所以無論是社會層面、經濟層面，還是政府財政收入，我們都需要年輕人。」

指獲批優才少不夠進取

政府由2006年起推出優才計劃以來，只有9131人申請獲批，除了最近兩年以外，之前每年批出都少於千人，而且獲批的優才88%來自內地。梁兆基說批出優才人數那麼少，反映香港在吸納外地人才方面不夠進取。「新一屆政府說要以結果為本，那就要查找一下問題在哪裏。」他指整個香港都是一個國際商貿中心，除了內地來的人才，外地人才同樣重要。包括談了很多年的輸入勞工，香港人都要認真思考。「當一個城市沒有競爭力，你圍城對自己也沒好處。」

（回歸25年 危與機）