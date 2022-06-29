港聞

港聞二

總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流

【明報專訊】人才外流篇

近年香港再現移民潮，加上西方國家推出招攬香港大學生的計劃，令人擔憂香港出現人才外流。香港總商會今年3月公布「人才外流」意見調查，38%受訪企業表示員工移民已帶來負面影響。總商會總裁梁兆基接受本報訪問時說，面對移民潮，香港社會和政府都要向構建穩定、和諧和自由的社會環境努力。他相信這三個方向若有改善，已移民的港人有機會回流。

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稱基本法已承諾 不感自由有變

雖然香港沒有移民統計數據，但過去兩年無論總人口或總勞動人口都在下跌，截至今年3至5月，總勞動人口在兩年間減少逾10萬人，減幅2.7%。梁兆基說近年一些事件引發港人移民念頭，但移民對香港從來不是新鮮事物，「由中英會談開始幾十年，已有幾浪移民潮，當事件淡化了之後，又有大量移民會回流香港」。

他說所有市民都追求幾項生活元素，首先是穩定的社會，市民都不想有暴力示威，安全受威脅。第二就是和諧，社會不要有對立面，「這幾年和諧確是差了少少，未來政府和市民都要在這方面努力，我相信安穩之後，和諧局面會有改善」。

第三就是自由，「所有人都追求這東西，言論、出入境、生活自由」。他說這些其實《基本法》已承諾了，他亦覺得基本上並沒有改變。

《港區國安法》訂立後，不少人形容港人的自由受到限制。梁兆基認為政府可以更多解說：「每當社會環境改變，大家都會比較接受以往是怎樣就要怎樣，有轉變時，要令市民理解轉變背後的理由，這對幫助大家適應很重要。」他說香港其實仍有言論自由，「自由一向都有界限，你不能以言論自由來傷害他人，否則就是誹謗。這不單適用於一個人，擴大到一個團體，整個社會，放到國家也是一樣」。

政府要多解說 市民要放開胸懷

要構建穩定、和諧、自由的社會，他認為政府要增加透明度，對政策有更多解說。「香港是很自由的社會，政府施政要和盤推出，解釋為何我這樣做，又讓你可以監察，這可以促進溝通和了解。」他認為市民也要放開胸懷，理解對方不同的立場。「將要離任的特首也承認宣傳做得不足，這點我同意的，透過多接觸，多溝通，可以減低市民的擔心。」

除了希望移民回流，梁兆基說香港要吸引外來人才，無論是來自內地或外國，一個和諧友善、沒有歧視和對立的環境同樣很重要。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）月中發表的全球競爭力報告，香港今年在勞動市場的排名急跌12位，至20位。在63個國家或地區中，人才外流、吸引及留住人才等指標，本港都只排30至50位之間（表1）。

總商會3月公布的調查，受訪企業認為員工移民的主要原因，頭三位依次是尋求較好的子女發展、政治原因及尋求較高的生活質素（表2）。梁兆基說，港人子女到外國留學的需求長期殷切存在，近期一些國家放寬學生居留入境，因而吸引更多本地家長以移民留學。至於如何改善香港的生活質素，梁兆基相信主要與住房有關，政府須加大力度改善市民居住環境及社區設施。

年輕人不止要溝通 更要參與

總商會一直有推出培育青年的項目，梁兆基也有參與。他說以他的經驗，年輕人不止要溝通，而是讓他們參與，「讓他們落手落腳去做，表達他們的意見，經過討論之後，逐漸他們會懂得修改自己的想法」。他說這要相當長時間的參與，日積月累。「我發現最易溝通的一批，是有一齊參與的，就如我們都有支持的大灣區青年就業計劃。當他們對內地有認識，親身體驗過，就會更容易融合。」所以他建議政府吸納更多年輕人加入諮詢委員會，甚至有些項目可聘請年輕人非全職參與。他稱對香港年輕人來說，香港始終較外國吸引，因為文化、溝通方面都勝一籌。

梁兆基認為香港位處亞洲的中央，作為該區國際商貿中心的地位仍穩如磐石，內地又是全球經濟增長引擎，「仍然有很多投資者對大灣區很有興趣，只是之前兩年疫情停了下來。亞洲區經濟前景仍相當強勁，（香港）作為國際金融中心，又有齊所有配套和設施，所以香港仍然有絕對的優勢，只要通關之後，這些優勢會再顯現出來」。

明報記者

（回歸25年 危與機）

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