指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分

鄧炳強接受《星島日報》專訪提到假新聞隨時危害國家安全，故須規管，但是立法抑或行政措施規管則未有定案，同時須釐清假新聞定義，但相信最簡單界線是有否意圖發布自己不相信是真、不理會真假或明知是假的信息，而該意圖是危害他人和社會。他重申專業新聞工作者不用擔心誤墮法網。

對於假新聞法被指危害新聞自由，鄧炳強認為說法是分化社會，許多國家有類似法例，強調當局會保障新聞自由，但要防範有人以媒體名義濫用新聞自由，以假新聞危害香港和國家安全。

鄧炳強稱目前記者沒定義，「任何人只要自稱記者、網媒，求其印一張卡片，用粗口作為報紙名稱，都有發生，咁樣比較荒謬」，建議新聞界成立具公信力團體，確認哪些人是專業新聞從業員，擬定基本道德標準，相信當局會提供工作便利。

陳朗昇：某程度另類發牌

香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴表示，昨因事忙而暫未看有關報道，故不回應。

記協主席陳朗昇指出，政府新聞處現已篩選哪些媒體可採訪政府活動，毋須再成立團體分辨記者。他說若由新聞界成立團體分辨哪些人是記者，「某程度上是另類發牌制」，關注由誰及如何界定何謂記者。他說新聞界工種多元化，例如有記者、評論員、撰稿人、攝影記者，在互聯網時代下亦有不少公民記者，他們是否新聞從業員，視乎其行為是否提供報道及資訊。

浸大新聞系高級講師呂秉權對建議「有保留」，認為很難找到專業及能讓各界信服的團體，至於制定「道德標準」，他關注會否對記者有新聞專業操守以外的額外要求，舉例如內地會對記者有政治思想要求。呂秉權說，若官方過分規管傳媒，某程度上削弱新聞界靈活及百花齊放，由被監督者規管作為監督者的傳媒，「潛在一定利益衝突」，當局在處理假新聞立法必須非常小心。