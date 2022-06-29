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巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔

【明報專訊】兩輛貨車及一輛九巴昨早在葵涌道荔景邨對開串燒相撞，其中密斗貨車司機重傷夾於車內，消防拯救近一時將他救出，惟送院搶救證實不治。意外中另有兩人受輕傷。死者遺下妻子及年幼子女，兒子有讀寫障礙，妻子昨日生日，死者原訂了蛋糕打算給妻子驚喜，詎料天人永隔。

事發昨上午11時許，一輛雙層九巴、一輛中型貨車及一輛密斗貨車順序沿葵涌道中線往荃灣方向，當駛至荔景邨對開時，九巴因應路面情况減慢車速，最尾的密斗貨車收掣不及撞向中型貨車，導致三車頭尾相撞。

被困車內 消防一小時救出

密斗貨車衝力頗猛，車頭撼向中型貨車的尾板，駕駛室右邊陷入車尾，司機重傷被困。消防員接報到場利用鋼纜將已變形的駕駛室拉開，拯救接近一小時才將司機救出，司機救出時陷於昏迷，送瑪嘉烈醫院，經搶救證實不治。另外九巴上一名55歲男乘客不適，而72歲中型貨車司機腳部受傷，分別由救護車送院治理。警方正就意外展開調查，交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

46歲死者彭逢龍一家四口居於安泰邨。彭太說，死者因疫情曾轉工3次，現為貨車司機，在現時公司工作一年，負責電器送貨，月薪1.8萬元，因無跟車工人，故需要兼顧送貨。二人育有一子一女，長子11歲，次女8歲。

長子聞噩耗眼紅紅

安慰媽媽勿想太多

彭太稱，丈夫平日工作早出晚歸，平時有足夠睡眠，丈夫亦很早休息。她說彭是家中經濟支柱，全副收入給家人，並因疫情申請了租金減免。她原任職售貨員，惟因疫情期間需照顧子女，故已辭工兩年。彭太稱子女未有補習，長子成績較差，認字有困難，女兒成績較好，支出主要圍繞子女。彭太已向子女交代死訊，長子當時眼紅紅想哭，但反鼓勵她不要想太多，哄她開心，女兒則未有發聲，彭太稱知道女兒很不開心。她稱意外過於突然，對未來甚感徬徨。

昨日是彭太36歲生日，彭太哽咽，「本身打算一齊返嚟食蛋糕，一家人開開心心過生日」。她說，丈夫私下訂了生日蛋糕，並着長子參與課外活動後拿回家欲為她製造驚喜，一家人更打算疫情後到泰國及日本旅行，詎料一場意外，天人永隔。

捐款詳情：恆生銀行帳戶： 295-421903-003 帳戶名稱： 工業傷亡權益會有限公司

請將入數紙或轉帳截圖，連同捐款人全名及聯絡電話，發送WhatsApp信息至6996 6214，註明捐款彭逢龍遺屬。

相關字詞﹕致命車禍 交通意外

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