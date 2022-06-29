驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外

稱需時沉澱 再考慮後續法律行動

廖美寶透露，丈夫曾任教師，及後於中大修讀神學，2017年畢業成為基督教福音機構幹事，翌年初發生本案。她憶述，丈夫曾參加3至4次渣馬，事發當日她首次與丈夫結伴跑，她因要趕上班，二人後來分散，事後只從媒體得知事件，終藉研訊了解事發經過。

廖美寶稱，事前僅知道丈夫暈倒後一度趴在地，認為當時急救方式不合理，惟在庭上才得知，當日ICC的溝通十分混亂，直指渣馬舉辦多年的國際賽事，醫療輔助隊亦是有多年經驗，「真係驚訝，無諗過原來咁混亂」，冀雙方會改善溝通模式。

即使如此，廖美寶依然由衷感激盡力拯救丈夫的人，包括花12分鐘徒步跑兩公里到場的救護員。不過，廖美寶認為香港人普遍的急救意識薄弱，舉例稱日本在不同賽事上亦大力推廣心臟除顫器（AED）。事發兩年後，本身略懂急救的她因工作緣故決心考取急救牌，其女兒亦上了急救課程，女兒相信有一技傍身，他朝會派上用場，一家僅希望同類事件不會再發生。

（死因研訊）