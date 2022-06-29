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歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習

【明報專訊】死因庭專家證人甘澤華曾在庭上建議，若跑手眾多，田徑總會可考慮使用醫療輔助隊以外的急救服務，包括紅十字會、香港聖約翰救傷隊等。學者雷雄德表示，事實上三者一同支援大型賽事是可行，不過醫療輔助隊為政府部門，與醫院協調上佔優。他又認為，救援延誤往往因溝通出問題而引致，歷年渣馬累計已有5名跑手死亡，經歷每一次事故後都應更掌握風險管理，建議日後在賽前讓救護員演習。

稱陪審團建議相當合理

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，醫療輔助隊、紅十字會、香港聖約翰救傷隊均是免費提供急救服務，但作為政府轄下的醫療輔助隊，更易動員醫護、聯絡就近醫院緊急支援，救護員人數亦是最多，因此醫療輔助隊傾向為大型體育賽事提供急救服務，亦與田總合作舉辦渣馬多年。

對於陪審團昨提出建議，雷雄德認為屬合情合理，尤其是強制義工在內的工作人員出席簡報會及通過考核。他解釋，在大型賽事中，人手時常短缺，主辦方或會尋找學生做義工，部分義工「可能真係唔知頭唔知尾」，因此建議相當合理。

至於建議每名工作人員須帶備手提電話，他說，賽事期間常有多人聚集，影響網絡訊號，變相在緊急情况下手機無法發揮功用。他說，國際馬拉松主辦方建議用無線電對講機溝通，他認為本港賽事中，至少每個單位的主管或主要崗位都要配備無線電對講機。

雷雄德續稱，據他了解，醫療輔助隊在今次事故發生後，已在較易「出事」的終點增設流動救護員，但除人手、器材支援外，熟習環境亦相當重要，建議日後在賽前演習，讓救護員預演意外發生時，熟習如何與工作人員溝通及展開急救。

（死因研訊）

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