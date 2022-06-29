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渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急

【明報專訊】50歲男跑手於2018年參加渣打馬拉松10公里賽事暈倒，送院留醫4日後不治。死因庭經13天研訊，陪審團昨一致裁定死者「死於自然」，並向渣馬主辦方香港業餘田徑總會（田總）及醫療輔助隊提出13項建議。家屬聞判後表現平靜，表示接受裁決。醫療輔助隊表示，2019年已制定措施改善，包括針對賽事的培訓、增設無線電通訊器材等，將仔細研究陪審團建議。

醫療輔助隊稱研究建議

稱2019年已制定改善措施

死者李文德（終年50歲），2018年1月21日在比賽中暈倒送院，同月24日不治。3女2男組成的陪審團昨退庭商議近6小時後，一致裁定死者於2018年1月24日在東區尤德夫人那打素醫院死亡，導致死亡的疾病為急性心肌梗塞，結論為「死於自然」。

綜合證供，田總人員發現死者暈倒，在城巴上的醫療輔助隊（下稱AMS）救護員羅科儀及陳寶成約於上午8時下車協助。約於8時15至20分，一名本身為醫生的跑手黃俊謙途經現場，連同徒步由兩公里外H2急救站跑來的救護員楊仕中一同為死者急救。

協調中心知悉跑手受傷

未問詳情 無即派救護車

急救站主管曾要求附近的救護車5023主管出車接載已出發的隊員，並到現場為死者急救，請求傳達至設置於維園、內有田總及AMS人員（包括總指揮及副指揮等人）當值的意外事故協調中心（ICC），ICC當時得知「有跑手受傷」，但未有再問及情况，認為調派救護員已足夠，最終在8時28分派出上述救護車將死者送院。死者太太廖美寶在結案陳辭稱，中心溝通混亂，令救護車在20分鐘後才到場（見另稿）。

陪審團昨向田總提出5項建議，包括強制工作人員出席賽前簡報會、通過考核；將緊急事故提示卡派予人員；另將「健康申報表」合併於「賽事報名表」內，列為必填項目；ICC電話須設有來電顯示及錄音功能；在每屆賽事完結後一個月，須就意外檢討及記錄，再作跟進改善。

陪審團向AMS建議，恆常訓練以外須加入個案分享及處理方法，例如心臟病，透過訓練糾正錯誤觀念。

陪審團又向上述兩機構提出7項共同建議，雙方須以短訊形式發送提示卡內容予所有工作人員；事前強制出席ICC專屬的簡報會；人員當值時須帶備手提電話以便聯絡。

2018年的渣馬賽事，無論緊急與否，ICC僅設一條打入的熱線，為分辨需求，陪審團建議將有關熱線，分別命名為「物資支援熱線」及「緊急支援中心熱線」。

當ICC接線生收到緊急事故時，須填寫分流表格，查詢傷者位置及情况、來電者身分及電話號碼；表格亦須加添「無呼吸」、「無脈搏」選項，評估傷者情况；填妥後即時轉交分流主管，以作適切安排；如有意外，雙方要使用表格填寫事發經過。

【案件編號：CCDI 43/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕香港業餘田徑總會 死因研訊 心肌梗塞 醫療輔助隊 死於自然 渣打馬拉松

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