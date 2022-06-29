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長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開

【明報專訊】變異新冠病毒株疑流入長者設施。本港昨日增4宗疑屬Omicron BA.4或BA.5的本地個案，包括一名日間照顧中心員工；衛生防護中心指該員工主要於廚房工作，不會接觸長者，建議該照顧中心暫停服務。有專科醫生相信未來BA.4和BA.5難免流入院舍，惟暫難評估擴散速度。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港昨錄得16宗疑涉BA.4或BA.5個案，4宗為本地個案、至少3宗源頭不明。患者之一為57歲女子，已接種3劑新冠疫苗，居海富苑F座海欣閣，在「保良局周鴻標老人日間護理中心」任職庶務員。歐指她主要在廚房處理食物，有時協助清潔，其間佩戴口罩，毋須接觸長者，一般獨自用膳，惟因有長者會到訪中心，謹慎起見已建議該中心暫停服務，員工須檢測。

上述源頭不明個案另包括一名37歲男子，居於馬鞍山錦英苑錦怡閣，在荃灣工業中心辦公室任文職，6月24日最後一日上班，同日快測陽性，其後一名家庭成員同染疫；餘下患者為38歲男子，居於小西灣邨瑞隆樓，在九龍灣企業廣場任文職，本月24日最後上班、同日發病，翌日快測陽性。

另再有機場員工疑涉BA.4或BA.5，52歲女子居順天邨天柱樓，在機場任機艙清潔員，本月25日最後上班，同日發病及檢測陽性。歐家榮指暫未確認該患者的感染源頭，惟因在機場工作，有可能接觸旅客，料與輸入個案相關。

專家料BA.4/5「一定會」入院舍 難斷擴散速度

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，根據外國經驗，BA.4和BA.5必逐漸取替BA.2，料日後相關個案佔比會增加。BA.2.12.1上月底進入社區，約一個月後流入院舍，林形容BA.4和BA.5「一定會」流入院舍，惟擴散速度受不同因素影響，難評估會否較BA.2.12.1快。

（新冠疫情）

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