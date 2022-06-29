蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業

本港昨增1685宗新冠病毒個案，並增28宗疑涉BA.2.12.1個案，9宗與屯門海港酒家有關。海港酒家再有一名70歲食客染疫，累計42名食客中招，並有兩座分別有該群組患者居住的大廈疑出現傳播，山景邨景安樓有3人染疫、大興村興偉樓有1人染疫。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，海港酒家群組一名68歲女患者，曾與家人於本月19日中午12時半到旺角新世紀廣場翠園用膳，該家人其後染疫，當局將翠園納入強檢公告，發現3名同時段到訪翠園食客及1名侍應染疫。歐指調查顯示海港酒家本月16日爆疫，患者均坐在較入位置，同時食肆鮮風量不足，或因此導致短距離空氣傳播。

歐家榮前日（27日）表示，機電工程署發現海港酒家鮮風量及換氣量低於標準，已與食環署聯絡，「希望」酒家改善通風、經檢查才復業。本報記者昨午約12時到海港酒家，職員稱早市有開門，惟午市「收到指示（order）」要停業；經理其後貼出「暫停營業」告示，一小時後關門。食環署前日指，海港酒家未遵從防疫規例及未獲准許下更改通風系統，已提出檢控，限制酒家禁晚市營業及限兩人一枱14天，但未提及停業。

食環昨再巡 敦促按防護中心建議停業

昨日疫情記者會上被問到停業標準，歐家榮稱，若有食肆出現大規模爆發，衛生防護中心會聯同食環署及機電署等視察環境，若涉通風等因素，食環署會要求食肆暫時停業及改善。他指中心知悉海港酒家昨曾營業，已要求酒家提交昨到訪食客的疫苗通行證等資料，相信食環署會跟進。食環署稱昨再巡查該處所，並敦促負責人參照防護中心建議自行停業，以清潔消毒及改善通風。

海港：裝夠淨化機 依例換氣毋須達標

海港飲食集團回覆查詢時表示，將於完成進一步提升防疫措施後復業。集團又稱，防疫條例容許食肆達每小時6次換氣量或安裝空氣淨化機兩個選項，屯門店已安裝足夠淨化機，故換氣量毋須達標，加上員工檢測呈陰性、環境樣本無問題，故徹底消毒後早前繼續營業。

梁子超質疑衛署食環協調不足

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，當機電署調查發現通風不足，衛生署和食環署應立即通知海港酒家停業，認為部門間溝通協調不足致反應太慢，形容食肆和表列處所是傳播「高速公路」，隨着社區出現Omicron其他亞系，若處所現爆發而未迅速應變，病毒可迅速擴散。

明報記者

（新冠疫情）