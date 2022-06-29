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政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上

【明報專訊】內地放寬入境檢疫措施，民建聯立法會議員劉國勳表示，內地檢疫酒店「健康驛站」供不應求，甚至出現「黃牛飛」，放寬檢疫要求後希望到內地的人數會增加，即使入住時間由14天減至7天，流轉加快，整體需求仍然向上，該黨提出設立「在港驛站」，讓港人在社區隔離設施完成7天檢疫後，以「閉環」形式直接到內地，而隨着內地檢疫要求放寬，預料在港設站的難度亦會減少。

劉又認為，內地放寬檢疫安排對爭取與內地通關是好信號，但實際上需視乎香港疫情發展，建議現時應對有家人逝世或入院等人設特別通關配額，滿足人道需要。

田北辰倡持3日陰性紀錄者閉環經商

實政圓桌立法會議員田北辰表示，在內地放寬境外人士檢疫安排後，建議內地容許持有3天核酸測試陰性紀錄的港人，可以閉環和點對點方式到內地工作和經商，他們不能在外飲食或做任何除下口罩的活動，並透過「健康碼」確保相關人等只往返工作地點，「出入兩個點，風險極低」。他又說，過去3年未踏足其經營的G2000廣州辦事處，與同事靠網絡接觸，管理效率受制。

工聯會立法會議員梁子穎表示，內地基於科學分析現時病毒種類和疫情，調整入境檢疫措施，若未來病毒種類潛伏期較長，亦有可能加長檢疫期，跟與香港通關情况無關，通關關鍵在於香港能否將疫情遏制在每日個案雙位數以下。他又稱，減少酒店檢疫日數後，對有意到內地的香港居民有一定幫助，尤其商界一直希望減少檢疫日數。

（新冠疫情）

相關字詞﹕健康驛站 梁子穎 田北辰 劉國勳

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