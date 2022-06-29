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商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本

【明報專訊】廠商會會長史立德表示，廠商會對內地放寬入境檢疫要求表示非常歡迎，稱是「期盼已久」的措施。新檢疫要求下，廠商和員工到內地只需隔離7天（集中隔離醫學觀察），配合港府的「回港易」，回港後毋須檢疫，將大大減少跨境港商及其僱員的時間成本及入住隔離酒店的金錢成本，令企業更輕鬆靈活地處理兩地業務。

他又稱，深圳灣口岸「健康驛站」每日預約名額只有800名，遠不能應付港人到內地公幹、探親等的需求，希望內地當局在放寬入境檢疫要求之餘，增加檢疫酒店房間數量，並相應增加「回港易」配額。廠商會亦希望，港府能盡快放寬外地入境檢疫要求，本港居民如環境許可，回港後可在家居隔離，以紓緩隔離酒店房間短缺問題，亦有助恢復與國際的聯繫。

香港中小型企業聯合會主席郭志華亦表示，十分歡迎內地政府放寬入境檢疫要求，稱將有助商界到內地工作時節省時間及金錢。他又稱內地隔離酒店的名額有限，建議當局可增加健康驛站每日預約名額至2000個，並相應增加隔離酒店的名額，相信商界會更容易安排員工到內地工作。

珠寶業：全面通關才能帶動零售業發展

珠寶零售商周生生大中華營運總經理劉克斌認為，相關措施將有助商務客戶來港，不過過去只有約5%以內的顧客是商務客，放寬入境檢疫措施對港零售行業幫助有限，只有全面通關才能帶動行業發展。不過，劉克斌強調，現時內地政府踏出第一步後，未來可期望逐步放寬措施，為行業帶來曙光。

（新冠疫情）

相關字詞﹕劉克斌 健康驛站 入境檢疫 廠商會 檢疫酒店

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