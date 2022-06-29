商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本

他又稱，深圳灣口岸「健康驛站」每日預約名額只有800名，遠不能應付港人到內地公幹、探親等的需求，希望內地當局在放寬入境檢疫要求之餘，增加檢疫酒店房間數量，並相應增加「回港易」配額。廠商會亦希望，港府能盡快放寬外地入境檢疫要求，本港居民如環境許可，回港後可在家居隔離，以紓緩隔離酒店房間短缺問題，亦有助恢復與國際的聯繫。

香港中小型企業聯合會主席郭志華亦表示，十分歡迎內地政府放寬入境檢疫要求，稱將有助商界到內地工作時節省時間及金錢。他又稱內地隔離酒店的名額有限，建議當局可增加健康驛站每日預約名額至2000個，並相應增加隔離酒店的名額，相信商界會更容易安排員工到內地工作。

珠寶業：全面通關才能帶動零售業發展

珠寶零售商周生生大中華營運總經理劉克斌認為，相關措施將有助商務客戶來港，不過過去只有約5%以內的顧客是商務客，放寬入境檢疫措施對港零售行業幫助有限，只有全面通關才能帶動行業發展。不過，劉克斌強調，現時內地政府踏出第一步後，未來可期望逐步放寬措施，為行業帶來曙光。

（新冠疫情）