港聞

港聞一

內地學者：如向港「派大禮包」

【明報專訊】七一在即，內地宣布入境者隔離時間縮減至「7+3天」，香港前往內地同受益。對此，內地社會學者彭澎向本報稱，中央政府於這個時間點放寬隔離政策，有為香港回歸25周年「派大禮包」的意味。

彭澎表示，新隔離要求大幅減低了兩地跨境的往來成本，顯示中央政府意在幫助香港加快恢復與內地的往來聯繫。他認為，鑑於在今年七一香港回歸25周年重要節點，中央「在這個時間節點釋出放寬隔離新政，其中不乏有藉此向香港派大禮包的意味」。

稱內地摸索出行之有效防控思路

近期內地新冠疫情持續走低，此前封城數月的上海，近日亦宣布打贏疫情「保衛戰」。內地多個城市近日已率先調整隔離政策為「10+7」或「7+7」，如今全國版本的入境新政終於落地。對此，彭澎認為，上海、北京等多地此前爆發Omicron疫情，已令各地政府在防範應對的過程中，逐漸「摸索出了行之有效的防控思路和應對策略」，如今內地疫情「清零」政策「效果顯著」，官方對於此時放寬入境「相信是有信心的」。

彭澎認為，新政縮減隔離天數，有助內地恢復與境外聯繫。他指出，目前內地放寬入境隔離時間是屬「階段性安排」，相信中央已對香港第五波疫情數據，以及對國際社會當前主流防疫取態「都作了充分考量」，更稱「說不準在不遠的將來，內地也許會全面放開」。惟他又指出，這一切能否實現取決於逐步放寬「是否會引致內地疫情反彈」，稱放寬前提仍是「疫情不能再爆發」。明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 香港回歸25周年 內地通關 香港通關

上 / 下一篇新聞

「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據
「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據
商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本
商界「期盼已久」 稱減處理跨境業務成本
政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上
政黨倡設「在港驛站」 7日檢疫「閉環」北上
蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業
蔓延旺角翠園4染疫 海港酒家開至午市停業
長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開
長者設施員工疑染BA.4/5 防護中心建議停開
渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急
渣馬跑手裁死於自然 陪審團提13建議 倡大會人員強制出席賽前簡報 熱線分緊急非緊急
歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習
歷年5跑手亡 雷雄德倡改善風險管理 救護賽前演習
驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外
驚訝協調中心溝通混亂 遺孀決心考急救牌 盼再無同類意外
巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔
巴士減慢3車串燒 密斗車司機亡 早備蛋糕慶妻生辰 命喪公路天人永隔
指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分
指任何人皆可自稱記者 鄧炳強促新聞界 成立團體確認從業員身分
六旬漢被推跌不治 警拘死者友人
六旬漢被推跌不治 警拘死者友人
總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流
總商會調查指四成企業受員工移民影響 梁兆基：建穩定和諧自由社會增回流
全球搶人才 港不出手招攬難競爭
全球搶人才 港不出手招攬難競爭
回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地
回穗發展 青年放眼灣區未來 稱港樓價高難上流 非留才地
女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分
女生依公僕父母選擇 經「救生艇」赴加升學 跟移澳多年教授 同堅持港人身分
與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地
與京協議護國寶 進故宮館須安檢 穿衣不適合或被拒 館長：須尊重場地
設期間限定專櫃 將推自家品牌文創產品
設期間限定專櫃 將推自家品牌文創產品
掟磚案次被告母：子錄口供焦慮病發 警阻服藥
掟磚案次被告母：子錄口供焦慮病發 警阻服藥
「玻璃朱」不小心駕駛拒吹波判社服停牌
「玻璃朱」不小心駕駛拒吹波判社服停牌
煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫
煽反防疫 茶店店東分囚7月6月 官：帖文非科學意見 「點火頭」掀漣漪礙抗疫
首被告：母疫苗副作用嚴重 盼向政府施壓
首被告：母疫苗副作用嚴重 盼向政府施壓
高院拒林卓廷保釋 判辭指擁強大影響力
高院拒林卓廷保釋 判辭指擁強大影響力
疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇
疫下銀髮為銀髮解悶 學拍片教太極扇
貨車爆胎泊慢線 的士撼尾
貨車爆胎泊慢線 的士撼尾
大灣區GBA新聞：灣區多城樓市鬆綁暖經濟 穗放寬外來人口限購 中山買新樓派消費券
大灣區GBA新聞：灣區多城樓市鬆綁暖經濟 穗放寬外來人口限購 中山買新樓派消費券
大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵
大灣區GBA新聞：羅湖口岸重建招標 日後對接贛深高鐵及東鐵
灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美
灣區手記：關關難通關關通 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】特別版幻彩詠香江 7月每日上映
【Emily】特別版幻彩詠香江 7月每日上映
【Emily】ICAC前執行處長 唐sir勉年輕同事不忘初心
【Emily】ICAC前執行處長 唐sir勉年輕同事不忘初心
【Emily】何栢良收番「陳局長係護士」論
【Emily】何栢良收番「陳局長係護士」論
【Emily】林鄭fb告別帖文 讚同事勞心勞力
【Emily】林鄭fb告別帖文 讚同事勞心勞力