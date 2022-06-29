內地學者：如向港「派大禮包」

彭澎表示，新隔離要求大幅減低了兩地跨境的往來成本，顯示中央政府意在幫助香港加快恢復與內地的往來聯繫。他認為，鑑於在今年七一香港回歸25周年重要節點，中央「在這個時間節點釋出放寬隔離新政，其中不乏有藉此向香港派大禮包的意味」。

稱內地摸索出行之有效防控思路

近期內地新冠疫情持續走低，此前封城數月的上海，近日亦宣布打贏疫情「保衛戰」。內地多個城市近日已率先調整隔離政策為「10+7」或「7+7」，如今全國版本的入境新政終於落地。對此，彭澎認為，上海、北京等多地此前爆發Omicron疫情，已令各地政府在防範應對的過程中，逐漸「摸索出了行之有效的防控思路和應對策略」，如今內地疫情「清零」政策「效果顯著」，官方對於此時放寬入境「相信是有信心的」。

彭澎認為，新政縮減隔離天數，有助內地恢復與境外聯繫。他指出，目前內地放寬入境隔離時間是屬「階段性安排」，相信中央已對香港第五波疫情數據，以及對國際社會當前主流防疫取態「都作了充分考量」，更稱「說不準在不遠的將來，內地也許會全面放開」。惟他又指出，這一切能否實現取決於逐步放寬「是否會引致內地疫情反彈」，稱放寬前提仍是「疫情不能再爆發」。明報記者

（新冠疫情）