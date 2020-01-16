「省」11天 入境內地隔離放寬至「7+3」 議員倡放寬抵港檢疫 許樹昌：需視科學數據

國務院聯防聯控機制昨公布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，對入境人員及密切接觸者的隔離時間，從本來的「14天集中隔離+7天居家監測」調整為「7天集中隔離+3天居家監測」，而密切接觸者的密切接觸者，則由7天集中隔離改為7天居家監測。

10日隔離須檢測6次

至於隔離期間的核酸檢測安排，原要求入境及密切接觸者「集中隔離第1、4、7、14天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢」（「雙採雙檢」指同時採集鼻咽與口咽拭子的檢測方法），新安排調整為「集中隔離第1、2、3、5、7天和居家監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離前毋須雙採雙檢，而密切接觸者的密切接觸者則須第1、4、7天核酸檢測。

國家衛生健康委新聞發言人米鋒昨強調，各地各部門要嚴格執行第九版防控方案，「把該管住的堅決管住，該落實的堅決落實，該取消的堅決取消，不一致的措施限期清理」，並稱將派工作組督導地方落實情况。

實施日期深圳珠海暫未見公布

有人稱「7+3」已實行 「深圳驛站」名額增

新政甫公布即引熱議，本報從多個通關主題的微信群發現，有自稱從香港入境內地的人表示，深圳、珠海在新政當日已即時轉為實行「7+3」，並稱昨過關時只被收取10天隔離費用。惟至截稿前，以上城市官方並未公布有關安排，深圳、珠海相關口岸辦公電話亦無人接聽。另據悉香港入境深圳的隔離酒店預訂系統「深圳驛站」，前日已將每日800個預約名額增至1300個；入境珠海的交通工具「珠海金巴」前日亦發公告顯示，6月28日至7月4日期間臨時增加香港往珠海方向3個班次。

實政圓桌議員田北辰認為，本港過去長時間「清零」亦無法與內地通關，反映通關難度高，而內地現放寬入境檢疫政策，感覺願意轉變，對本港爭取通關有正面影響。現時外地返港者要7天酒店檢疫，他提出，可先改為3天酒店檢疫後、4天家居閉環式管理，長遠可實行7天家居閉環，其間可容許外出惟須閉環式管理，離家時全程戴口罩、不准飲食，減傳播風險，相信商界會歡迎。田北辰強調，本港的外地輸入個案佔整體確診比例由4周前12%減至9%，顯示來港航班增加，風險沒因此增加。

至於本港現是否好時機縮短抵港檢疫期，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，不排除本港選擇先對外通關，惟仍需檢視數據，包括第五波疫情輸入個案的潛伏期，又提到部分抵港客完成檢疫才驗出陽性，需檢視相關個案數目及檢測陽性日子。對於據悉港府正研「5+2」方案，即5天酒店檢疫及2天家居檢疫，許稱要看數據判斷會走漏多少個案；而能否將7天檢疫悉數改為在家，則要看抵港者家居環境，包括有否獨立房間及廁所。

明報記者

（新冠疫情）

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