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【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉

【明報專訊】第五波新冠疫情逾9000人離世，港大感染及傳染病中心總監何栢良早排質疑港府抗疫表現，更點名批評護士出身嘅食衛局長陳肇始領軍，喺掌握疫情資訊同指揮方面有不足。22個護理專業團體噚日發聲明批評何嘅言論，質疑佢單憑專業背景評鑑一個人嘅能力係匪夷所思，要求佢向護理界同大眾道歉。Emily噚日以WhatsApp搵何栢良，但暫未獲回覆。

何栢良上周喺商台《在晴朗的一天出發》評價陳肇始抗疫表現，提到世界各地喺專業層面嘅抗疫「主帥」都係醫生擔當，香港則由護士領軍，質疑陳肇始掌握疫情資訊同指揮方面「慢」、「唔到位」同「漏」，期望特首林鄭月娥同陳肇始卸任前向公眾致歉。

話憑專業背景評鑑能力匪夷所思

將抗疫失效責任推卸一人

香港護理專科學院噚日聯同21個護理業界團體，包括理工大學護理學院、中大那打素護理學院、東華學院、香港外科護理學院等發聲明，批評何栢良將抗疫失效責任推卸落一個官員身上，歸咎於陳肇始嘅專業背景同知識，又話何認為護士未能喺醫療系統作出領導嘅觀點係「嚴重過時」、「極度偏頗」，質疑呢番言論意圖蒙騙大眾同刻意踐踏護士專業能力。

質疑何煽惑對整個醫護團隊反感

聲明提到，陳肇始喺抗疫並非孤軍作戰，而係得到好多專家支持，認為醫護團隊每個成員應互相支持，唔係分化、攻擊、抹黑，同埋將失敗歸咎他人，質疑何栢良製造醫護團隊互相猜疑，挑起同煽惑市民對整個醫護團隊嘅反感，形容有關行為「令人齒冷」，要求何向護理界同大眾道歉。

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