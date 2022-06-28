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2022年6月28日星期二
港聞二
習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
食衛局：現時檢討幫助不大
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院
光城者7人轉介高院
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表
大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
尊子漫畫
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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