大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理

規劃師料未來2萬港人遷南沙

有份參與委員會工作的香港規劃師學會會長李建華對本報表示，現時香港專家為南沙「給意見」屬於「志願性質」，但南沙未來想做的是港澳專業人士可以透過資格互認，自由在當地執業。

李建華亦有為慶盛樞紐附近的港人社區規劃提意見，他表示港式居住模式在內地很「殺食」，因為交通、生活非常便捷，預計未來入住人數2萬至3萬，「從西九龍去慶盛站不用半小時，然後很方便可以接駁到社區，對香港人來講，像是去一個『新界再遠啲』的地方，而且樓價肯定比香港低」。

目標港澳居民數量顯著提升

至於方案中提到2035年南沙其中一個目標是「區域內港澳居民數量顯著提升」，李建華稱當地不會設定具體多少港人入住才算「顯著」的硬指標，相信港人會自行選擇對自己工作、生活更有利的地方。他又說，對比前海、橫琴、南沙三地，前海在10年前起步，現時配套比較完善，南沙作為「後起之秀」，優惠政策肯定是「能推盡推」，且因為很多項目未上馬，反而可塑性更高，更能迎合當下市場新需要。