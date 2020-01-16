港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理

【明報專訊】南沙方案提到，要借鑑港澳在市政建設及服務方面的經驗，邀請港澳專家以合作或顧問形式參與建設管理。其實早於2021年4月，在前特首、全國政協副主席梁振英牽頭下，已成立了由香港和內地人任委員的廣州南沙粵港合作諮詢委員會，就南沙發展向政府出謀劃策。

規劃師料未來2萬港人遷南沙

有份參與委員會工作的香港規劃師學會會長李建華對本報表示，現時香港專家為南沙「給意見」屬於「志願性質」，但南沙未來想做的是港澳專業人士可以透過資格互認，自由在當地執業。

李建華亦有為慶盛樞紐附近的港人社區規劃提意見，他表示港式居住模式在內地很「殺食」，因為交通、生活非常便捷，預計未來入住人數2萬至3萬，「從西九龍去慶盛站不用半小時，然後很方便可以接駁到社區，對香港人來講，像是去一個『新界再遠啲』的地方，而且樓價肯定比香港低」。

目標港澳居民數量顯著提升

至於方案中提到2035年南沙其中一個目標是「區域內港澳居民數量顯著提升」，李建華稱當地不會設定具體多少港人入住才算「顯著」的硬指標，相信港人會自行選擇對自己工作、生活更有利的地方。他又說，對比前海、橫琴、南沙三地，前海在10年前起步，現時配套比較完善，南沙作為「後起之秀」，優惠政策肯定是「能推盡推」，且因為很多項目未上馬，反而可塑性更高，更能迎合當下市場新需要。

上 / 下一篇新聞

習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
食衛局：現時檢討幫助不大
食衛局：現時檢討幫助不大
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院
自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院
光城者7人轉介高院
光城者7人轉介高院
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表
大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播