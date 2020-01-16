港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表

【明報專訊】《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（簡稱南沙方案）除了提出產業發展及支持港澳青年讀書、就業外，更專門提到要在醫療、養老等生活保障制度上與香港銜接，包括醫療券、長者院舍資助等有望可在南沙使用，擴大醫療費用異地結算範圍，不過未有時間表。香港醫管局回應稱，會繼續與大灣區內政府部門和醫療機構保持溝通協作。

明報記者 林迎

擬港人可購內地社保 續享港福利

對比起前海與橫琴方案，南沙方案在醫療、養老方面的政策突破較大，強調推動粵港澳三地加強社會保障銜接，在南沙工作和生活的港澳居民既享有市民待遇（即可以購買內地社保），又可跨境享受港澳福利。其中，南沙將配合香港政府醫療機構「白名單」制度，擴大長者醫療券使用範圍，推動將「白名單」內的南沙醫療機構納入香港醫療費用異地結算單位，並逐步將支付範圍從門診擴大到住院。同時，支持港澳醫療服務業者以獨資、合資方式到當地設立醫療機構，並參照港大深圳醫院模式，在南沙建設政府全額投資、港澳管理模式的大型綜合公營醫院。

支持港澳在南沙營運醫院 可跨境轉診

港大深圳醫院是由深圳市政府全額投資，由港大派駐醫生和管理人員，香港醫療券在該醫院可以用於門診急診，但不能用於住院和手術。如按南沙方案所言，即未來南沙不單會落成一間同樣可使用香港醫療券的港式管理公營醫院，且醫療券使用範圍比港大深圳醫院更廣泛。此外，南沙方案也提出要在當地展開非急重病人跨境陸路轉運試點，有望成為首個落實大灣區公立醫院跨境轉診的地點。

不過，這些需要與香港醫療制度銜接的工作目前未有落實執行時間。香港醫院管理局回應稱，局方支持和積極參與港府推動大灣區發展的醫療相關項目，多年來與大灣區內的政府部門和醫療機構展開各項互訪交流和合作，未來亦將繼續保持緊密溝通，積極支持及參與在大灣區城市的醫療協作計劃。

醫管局：積極支持醫療協作

社署：擬擴廣東計劃至灣區其他市

養老方面，方案提出「增強南沙養老機構對港澳老年人吸引力」，包括提高公立養老機構向非戶籍人士的牀位比例，試點賦予港澳居民申請資格。方案亦支持香港擴大廣東院舍住宿照顧服務計劃，將南沙符合條件的養老機構納入其中，香港長者入住享有與香港本地同等資助。目前廣東院舍住宿照顧服務計劃包括香港賽馬會深圳復康會頤康院及肇慶護老頤養院，政府資助涵蓋長者食宿、護理以及基本醫療費用。

社會福利署回應本報查詢稱，政府計劃擴大「廣東院舍住宿照顧服務計劃」的範圍至大灣區其他內地城市，有關院舍須由服務紀錄良好的香港非政府或私人機構營運，為有意選擇在大灣區安老的長者提供更多選擇。

推動南沙香港交通直駁

另外在交通方面，方案提到要加快建立南沙樞紐與香港的直接交通聯繫。南沙樞紐位於廣州地鐵18號線終點站萬頃沙站，未來該站還將接駁22號線、南沙港鐵路、深茂鐵路、廣中珠澳城軌等多條地鐵、高鐵和普通鐵路，深中通道亦會建設一條連接線到此，令萬頃沙無論循公路、鐵路皆可快速抵達大灣區各市，成為灣區交通超級樞紐。此外，作為先行發展區的慶盛片區，方案也提出要改善途經該處的廣深港高鐵慶盛站班次，此外亦要改善南沙客運港航班，並推進實現「一票式」聯程和「一卡通」服務，明顯是為方便港人來往南沙提供交通便利。

相關字詞﹕跨境轉診 社會保障銜接 長者院舍 醫療券 南沙方案 大灣區

上 / 下一篇新聞

習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
食衛局：現時檢討幫助不大
食衛局：現時檢討幫助不大
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院
自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院
光城者7人轉介高院
光城者7人轉介高院
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理
大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播