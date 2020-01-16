大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表

明報記者 林迎

擬港人可購內地社保 續享港福利

對比起前海與橫琴方案，南沙方案在醫療、養老方面的政策突破較大，強調推動粵港澳三地加強社會保障銜接，在南沙工作和生活的港澳居民既享有市民待遇（即可以購買內地社保），又可跨境享受港澳福利。其中，南沙將配合香港政府醫療機構「白名單」制度，擴大長者醫療券使用範圍，推動將「白名單」內的南沙醫療機構納入香港醫療費用異地結算單位，並逐步將支付範圍從門診擴大到住院。同時，支持港澳醫療服務業者以獨資、合資方式到當地設立醫療機構，並參照港大深圳醫院模式，在南沙建設政府全額投資、港澳管理模式的大型綜合公營醫院。

支持港澳在南沙營運醫院 可跨境轉診

港大深圳醫院是由深圳市政府全額投資，由港大派駐醫生和管理人員，香港醫療券在該醫院可以用於門診急診，但不能用於住院和手術。如按南沙方案所言，即未來南沙不單會落成一間同樣可使用香港醫療券的港式管理公營醫院，且醫療券使用範圍比港大深圳醫院更廣泛。此外，南沙方案也提出要在當地展開非急重病人跨境陸路轉運試點，有望成為首個落實大灣區公立醫院跨境轉診的地點。

不過，這些需要與香港醫療制度銜接的工作目前未有落實執行時間。香港醫院管理局回應稱，局方支持和積極參與港府推動大灣區發展的醫療相關項目，多年來與大灣區內的政府部門和醫療機構展開各項互訪交流和合作，未來亦將繼續保持緊密溝通，積極支持及參與在大灣區城市的醫療協作計劃。

醫管局：積極支持醫療協作

社署：擬擴廣東計劃至灣區其他市

養老方面，方案提出「增強南沙養老機構對港澳老年人吸引力」，包括提高公立養老機構向非戶籍人士的牀位比例，試點賦予港澳居民申請資格。方案亦支持香港擴大廣東院舍住宿照顧服務計劃，將南沙符合條件的養老機構納入其中，香港長者入住享有與香港本地同等資助。目前廣東院舍住宿照顧服務計劃包括香港賽馬會深圳復康會頤康院及肇慶護老頤養院，政府資助涵蓋長者食宿、護理以及基本醫療費用。

社會福利署回應本報查詢稱，政府計劃擴大「廣東院舍住宿照顧服務計劃」的範圍至大灣區其他內地城市，有關院舍須由服務紀錄良好的香港非政府或私人機構營運，為有意選擇在大灣區安老的長者提供更多選擇。

推動南沙香港交通直駁

另外在交通方面，方案提到要加快建立南沙樞紐與香港的直接交通聯繫。南沙樞紐位於廣州地鐵18號線終點站萬頃沙站，未來該站還將接駁22號線、南沙港鐵路、深茂鐵路、廣中珠澳城軌等多條地鐵、高鐵和普通鐵路，深中通道亦會建設一條連接線到此，令萬頃沙無論循公路、鐵路皆可快速抵達大灣區各市，成為灣區交通超級樞紐。此外，作為先行發展區的慶盛片區，方案也提出要改善途經該處的廣深港高鐵慶盛站班次，此外亦要改善南沙客運港航班，並推進實現「一票式」聯程和「一卡通」服務，明顯是為方便港人來往南沙提供交通便利。