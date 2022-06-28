港聞

港聞二

九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源

【明報專訊】九巴今年4月底起推出16部新一代純電動單層巴士。行走約兩個月，九巴稱電巴運作暢順，決定日後不再購買柴油巴士，並會提早至2040年全車隊轉為新能源巴士，較原計劃提早10年。東鐵線過海段上月通車，九巴表示，每日過海客量減少3萬人次，盼減少30至40輛過海巴士。

雙層電巴明年抵港後推長途線

九巴4月起推出新一代純電動單層巴士，至今已在6條線使用，接載約10萬人次。九巴助理總監（策略規劃）梁領彥表示，過去兩個月電巴運作暢順，只發生過一次水撥故障，乘客反應亦不錯，只要充電等技術配套沒問題，將不會再買柴油巴士；早前預訂的電動雙層巴士預計明年初會抵港，日後亦會考慮購買氫能巴士，即未來車隊將以電巴和氫巴組成，配合政府綠色運輸的政策。九巴助理總監（傳訊）林子豪表示，會提早至2040年全車隊轉為新能源巴士，較原定計劃提早10年。

梁領彥又說，隨着香港故宮文化博物館下月對公眾開放，相信會有更多人到訪西九文化區一帶，計劃在來往將軍澳及九龍站、途經西九文化區的296D線加入電巴。至於會否讓電巴行走長途路線，梁說要等雙層電巴抵港後才會推出。

電巴車價較柴油巴士貴三四成，被問及會否因更換巴士而加價，梁領彥說，購買巴士屬分期支出，不會直接導致明年立即加價。林子豪說，過去一段時間因油價升幅及疫情，營運有很大壓力，但未有正面回應會否加價。

東鐵過海後客減 盼騰巴士改走新界

東鐵線過海段上月通車，九巴每日過海客量減少3萬人次，跌幅約一成二。梁領彥說，因應東鐵線過海段通車，整體需減少30至40輛巴士，暫時已減少了8輛。林子豪說，希望縮減過海巴士服務後，騰出巴士增加新界東北及新界西北來往市區的服務，包括過渡房屋項目所在地區；另外新政府擬推「公屋提前上樓計劃」，部分地區或未有鐵路，巴士公司也可提供服務。

運輸署表示，早前接獲九巴擬調配電動巴士至296D線行走額外班次的申請，正審視有關申請詳情。由於有關建議只會用於提供額外班次，若獲批亦不會減少該線整體載客量。發言人又稱，東鐵線過海段通車以來，行經紅隧巴士的乘客量跌約一成。署方已批准巴士公司申請，分階段取消行經紅磡海底隧道巴士路線的特別班次服務，會繼續留意乘客需求變化，審視巴士公司的服務調整申請。

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