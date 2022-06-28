檢38仿製槍拘3人 一人17歲

暫未見3人有關聯 無證據有人動員七一犯案

警方昨在同一記者會交代以上3宗案件及中環槍擊案，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東稱，3案和中環槍擊案無關，3名被捕人17至44歲，仍在扣查，未有證據顯示他們有任何關係，所有檢獲槍械威力有待檢驗。何感謝市民提供消息及情報，並鼓勵市民透過反恐舉報熱線提供資料，惟拒絕透露案件情報是否由熱線提供。被問及3案是否違國安法，何稱仍在初步調查，警方會全面調查每一個細節及方向，看清楚有否違反任何法例。

17歲學生涉曾放售裝備 家中另檢光時旗港獨布章

新界南總區重案組總督察陳家瑩表示，警方較早前發現有人於網上群組售賣防毒面具、濾罐及武器，經調查後昨晨在葵涌拘捕17歲中學生，並在其家檢獲氣槍、伸縮棍、摺刀及摺槌、防毒面具及一批過濾器，另有一批「光時」旗幟及印有反政府及港獨口號的布章。陳表示，被捕人曾於社交網站展示照片放售，警方將調查物品來源、其他涉案者，以及背後是否有人操控。被問及是否有人在網上動員七一犯案及出售武器動機，陳稱暫未有證據顯示有相關言論，但仍是警方調查方向之一。

警方昨早亦突擊搜查天水圍一住宅單位，並拘捕報稱無業的23歲本地男子，在其單位檢獲9支懷疑經改裝氣槍，包括3支長槍及6支短槍、18個彈匣、3把軍刀、1個防毒面具及濾罐，以及兩張反政府旗幟。另警方昨早亦突擊搜查深水埗一住宅單位，拘捕報稱任職送貨工人的44歲中國籍男子，在單位檢獲27支氣槍，包括9支長槍及18支短槍、56個彈匣，以及3把軍刀。