聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委

10個上月解散 元旦前須全退

根據2010年立法會民政事務委員會文件，互委會是由大廈居民組成的志願組織，目的是促進居民的鄰里互助精神，增加他們對社區的歸屬感。就影響個人及社區福祉的事宜，互委會亦為政府與居民之間提供互相溝通的途徑。

民政事務總署回覆本報查詢稱，已公布終止互委會計劃的安排及注意事項。在最新安排下，所有互委會須於明年1月1日前解散，截至今年5月，約10個互委會已解散。

本報向房署查詢將如何承接互委會的工作，以及公屋住戶將能如何向署方反映意見，房署回覆稱會繼續在屋邨舉辦社區建設活動，並計劃邀請有興趣參與屋邨管理事務的租戶擔任項目活動大使，又說屋邨辦事處職員會繼續與居民保持聯繫，亦會進一步擴展傳統和電子方式的溝通渠道，如在住宅大廈地下大堂的通告和意見箱上印上二維碼和超連結，及向租戶收集意見等。