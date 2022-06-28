港聞

港聞二

憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因

【明報專訊】民政事務總署今年1月初向全港互委會發信，稱經審視後互委會角色「日漸式微」，決定分階段解散，所有互委會須於明年1月1日前解散，而最快一批將於下月1日前解散。去周末，葵涌石蔭邨禮石樓地下一個通風處變成小小的展覽場地，展出多疊厚重的會議紀錄、舊相、服務錦旗，以及「去水工程」記事，紀念這15年走過的歲月，也紀念一條互委會經過5年才成功爭取的走廊去水渠。

明報記者

石蔭邨建於1968年，2005年完成重建。石蔭邨禮石樓首任互委會主席李碧玉憶起重建後入伙時，看到屋邨很美觀，但住下來才發現大廈存在不少問題，如外人可隨意進入大廈、保安人手不足、樓層走廊不設去水位等。經社工協助，一眾居民成立關注組，向房署提出屋邨管理問題，最終在2007年成立互委會，其後每兩個月參與屋邨管理諮詢委員會（下稱邨管會） ，直接與區議員、屋邨房屋事務經理、物業服務經理等人開會，「如只是關注組，遇問題只能跟管理處提出，他們很多時都不理會我們，但如去到邨管會，我們可直接問問題」。

「只關注組或不獲理 現可直接提問」

時任互委會委員、現屆主席伍瑞祥說，互委會成立之初，曾在邨管會會議提出樓層走廊無法去水問題。他稱，居民發現大廈最初未為走廊設去水位，而走廊窗戶會入水，以致每當打風下雨走廊沒法去水，造成衛生問題；他遂提議為每層走廊加設去水渠。物管經理其後派人視察，但以未有較闊的接駁喉管為由，建議於每層建造闊度只有一吋的去水渠。伍其後到五金舖了解，發現有較闊接駁喉管合用，於是購買實物在邨委會與物管經理理論，對方才答應建造較闊去水渠。惟施工期間，居民又發現僅一樓層的去水渠闊度符要求，最後歷時5年才完工。

嘆拆「對民橋樑」 地區組織難取代

伍瑞祥認為事件能體現互委會的監察角色，但憂慮未來難反映邨內問題，「我現時可正式為居民發聲，出師有名，到時（解散後）他們不會理會你」，他舉例最近有街坊發現邨內有嘔吐物，向物管職員反映卻沒人理會，最終亦要他反映才有人清理。有意見稱區議員、分區會、防火委員會等可取代互委會職能，他認為區議員功能較大，無暇理會細微事，「譬如垃圾袋不夠厚，居民可以直接找我們反映，我們再找管理公司，這些事毋須去到區議員層次」。他又稱防火委員會及滅罪委員會不關事，而分區委員會地區性較強。伍至今仍不解政府解散互委會原因，形容當局自行拆去「對居民的橋樑」。

街坊外地遇車禍 互委急籌款解危

曾受助的居民對互委會解散亦感可惜。岑先生的女兒2015年5月於台灣遇車禍，夫婦需趕赴當地照顧女兒，「醫生叫我做好心理準備，在香港找一個放植物人的地方」；女兒終在加護病房留院20多天，其後情况較穩定。岑先生事隔一個月後短暫回港，才知悉互委會為他籌款，大受感動，「一回來就有筆籌款，那筆錢是雪中送炭，因為我都有4個小孩，（經濟狀况）較困難」。岑先生又稱，他們將3名當時就讀中學的子女獨留在港，後來才得知互委會成員定期上門關顧，又不時帶水果等禮物探訪。岑先生說未來遇困難或會找區議員、警員協助，但相信會欠缺互委會般的關心及人情味。

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