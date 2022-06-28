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中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃

【明報專訊】本月10日兩個黑幫幫派因爭奪利益在中環爆發撞車斬人及槍擊案，3人受傷。警方昨早再拘捕6名男子，全部屬開槍一方，並尋回其中一部涉案車輛，惟仍未尋回案中手槍，槍手仍然在逃。案件至今16人被捕，8人已被檢控。

至今拘16人 8已起訴

昨被捕6人年齡23至43歲，包括4名巴基斯坦裔、1名印度裔及1名本地男子，均屬開槍一方，分別為登記車主、司機、乘客，以及涉嫌負責燒毁其中一車的人。警方亦在錦田大江埔一帶起回一輛涉案車輛，目前仍有一輛涉案車輛未尋回。案件至今16人被捕，年齡22至43歲，包括兩名本地男子，其餘為非華裔。其中8名男子已被落案起訴，涉及「企圖有意圖而傷人」及「管有攻擊性武器」罪名。

警指已掌握槍手情報

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，涉案手槍仍未尋回，警方已掌握一定線索，惟未能確認手槍來源。至於開槍者身分，何稱已掌握相當資料及情報，正追查當中。被問及為何案發逾兩周才有進展，何稱調查一直進行中，需時確認及核實線索，以及兼顧證據能否合法呈堂，因案件嚴重，故需小心處理。

跨部門連日反罪惡拘逾千人

何表示，警方高度重視於鬧市開槍的案件，案發後聯同入境處及海關展開反罪惡行動。截至昨凌晨，行動中搜查多間酒吧、麻將館、夜店、遊戲機中心等場所達2270多次，共1088人被捕，涉及傷人、藏有攻擊性武器、販運毒品、管理賣淫場所及無牌按摩院等，行動仍在進行，不排除更多人被捕。

事發於本月10日凌晨2時許，一批黑幫人物在中環消遣後駕乘3輛七人車離開，至雲咸街47號對時，另一幫派兩輛私家車駛至，8名持刀男子下車施襲，其後一輛客貨車撞向一名持刀男子，其他持刀男子繼續襲擊其餘兩車，其間遇襲一方疑開槍還擊，持刀幫派隨即逃跑。警方表示涉案兩幫派素有積怨，疑因毒品利潤分贓不勻引發事件。警方其後懸紅25萬元，呼籲市民就該案提供消息。

相關字詞﹕槍擊案

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