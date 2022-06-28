高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升

下屆政府由「三司十三局」重組成「三司十五局」，政府昨公布公務員高層調動，公布各局常秘安排（見表）。其中較引人關注的，是去年3月出任廣播處長的李百全將出任保安局常秘。他執掌廣播處後，港台接連有節目被抽起，又引入編輯委員會機制，任內被建制派議員稱讚。

上周升正D6 李百全鄭鍾偉等再升D8

政府內部上周五（24日）公布政務職系升官「皇榜」，廣播處長李百全、候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲等人獲「升正」為首長級甲級政務官（D6），換言之，李百全等人旋即升職出任屬D8級的常秘。

新民黨主席葉劉淑儀稱讚李百全任廣播處長期間表現出色，作風果斷、有承擔，相信他能勝任保安局常秘。李百全本身是首長級甲級政務官（D6），葉太認為今次高層官員調動是「論功行賞」，過去幾年有貢獻、能守住國家底線的人可獲升任常秘。她又說，現時針對港台的政策已落實，廣播處長換人影響不大。

香港高級公務員協會主席李方冲表示，對於新一屆政府常秘人選「沒特別評價」，形容屬正常調升。

多名現任常秘調重組後政策局續任

政府架構重組，多名現任常秘調任至架構重組後的政策局，繼續擔任常秘。運輸及房屋局將分拆為運輸及物流局、房屋局。運輸及房屋局常秘（運輸）陳美寶將出任運輸及物流局常秘，房屋局常秘就由現任運輸及房屋局常秘（房屋）、房屋署長王天予擔任。發展局常秘（規劃及地政）甯漢豪下月1日升任發展局長，但政策創新與統籌辦事處總監何珮玲要延至今年第四季才接任。

候任特首辦秘書長鄭鍾偉將過渡為特首辦常秘。

另外，兩名現任常秘包括政制及內地事務局鄧忍光，以及創科局常秘蔡淑嫻雖過渡下屆政府，但7月中便退休，即做半個月便會由其他政務官接任。