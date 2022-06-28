自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院

【明報專訊】患自閉症的22歲兼職送貨員，去年涉在連登討論區及Telegram號召市民參與「平安夜革命」，被控一項煽惑他人參與非法集結及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件昨在區域法院處理法律爭議。辯方爭議法庭沒有司法管轄權將3項煽動罪轉介至區院審訊，國安法指定法官郭偉健聽畢雙方陳辭，押後至8月1日裁決，其間被告續須還押。
稱終院裁煽動屬國安罪 只能轉介高院
被告陳泰森（22歲）擬承認全部4項控罪。辯方指出，本案煽動罪屬《裁判官條例》附表2第III部罪行，與終身監禁的罪行列為同類。但根據《裁判官條例》第88條，裁判法院無權移交附表2第III部的罪行到區院審理，只能轉介至高等法院原訟庭。
辯方又稱，終院早前在涉串謀發布煽動刊物罪的羊村案，裁定煽動罪是危害國安罪行，即「可公訴罪行」，因此煽動罪不能在裁判法院及區院審理。
控方：不屬可公訴罪
控方則稱，按照《刑事訴訟程序條例》第14A條，煽動罪條例並無「循公訴程序」字眼，不屬「可公訴罪行」。由於被告同被控以煽惑他人非法集結罪，故本案控罪一併轉介區院。
【案件編號：DCCC 354/22】
相關字詞﹕區域法院 連登討論區 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 港區國安法