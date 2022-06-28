港聞

港聞二

自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院

【明報專訊】患自閉症的22歲兼職送貨員，去年涉在連登討論區及Telegram號召市民參與「平安夜革命」，被控一項煽惑他人參與非法集結及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件昨在區域法院處理法律爭議。辯方爭議法庭沒有司法管轄權將3項煽動罪轉介至區院審訊，國安法指定法官郭偉健聽畢雙方陳辭，押後至8月1日裁決，其間被告續須還押。

稱終院裁煽動屬國安罪 只能轉介高院

被告陳泰森（22歲）擬承認全部4項控罪。辯方指出，本案煽動罪屬《裁判官條例》附表2第III部罪行，與終身監禁的罪行列為同類。但根據《裁判官條例》第88條，裁判法院無權移交附表2第III部的罪行到區院審理，只能轉介至高等法院原訟庭。

辯方又稱，終院早前在涉串謀發布煽動刊物罪的羊村案，裁定煽動罪是危害國安罪行，即「可公訴罪行」，因此煽動罪不能在裁判法院及區院審理。

控方：不屬可公訴罪

控方則稱，按照《刑事訴訟程序條例》第14A條，煽動罪條例並無「循公訴程序」字眼，不屬「可公訴罪行」。由於被告同被控以煽惑他人非法集結罪，故本案控罪一併轉介區院。

【案件編號：DCCC 354/22】

相關字詞﹕區域法院 連登討論區 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 港區國安法

上 / 下一篇新聞

習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
屢爆疫屢建言 多次收死亡恐嚇 袁：都65歲了，還有什麼好驚？
食衛局：現時檢討幫助不大
食衛局：現時檢討幫助不大
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
指律師會審投訴繞程序 張達明覆核 入稟狀促暫緩紀律聆訊 會方：調查保密不評論
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
稱謀殺證據不足 官令清潔工中磚案改控誤殺
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒
光城者7人轉介高院
光城者7人轉介高院
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
高官大執位 李百全升保安局常秘 葉劉：調動屬論功行賞 有貢獻及守國家底線者獲升
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
中環槍擊案拘開槍方6人 槍未尋回槍手在逃
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
女童會所遇溺案「夾口供」 負責人救生員判感化社服
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
憶爭得去水渠 互委會嘆不解死因
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
聯盟蒐5000聯署 冀新政府保留互委
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
檢38仿製槍拘3人 一人17歲
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
九巴擬不再購柴油巴 提早2040全採新能源
大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表
大灣區GBA新聞：南沙方案推醫療養老銜接港制 港醫療券安老院資助擬當地可用 未有時間表
大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理
大灣區GBA新聞：邀港澳專家做顧問參與建設管理
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
大灣區GBA新聞：年增百億地方債額 擴賣地收入
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】質疑護士領軍抗疫言論餘波 22護理團體要求何栢良道歉
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】阿尹曬唔黑 自詡天生麗質
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】坪石收起旗海 李梓敬：應掛多兩支
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】科興七一舉辦 免費搭九巴1號線
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】警隊出回歸特刊 空難講到捉犯
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播
【Emily】電影資料館新搞作 歌舞電影大館播