自閉青年擬認網煽集結 辯方爭議不應轉介區院

稱終院裁煽動屬國安罪 只能轉介高院

被告陳泰森（22歲）擬承認全部4項控罪。辯方指出，本案煽動罪屬《裁判官條例》附表2第III部罪行，與終身監禁的罪行列為同類。但根據《裁判官條例》第88條，裁判法院無權移交附表2第III部的罪行到區院審理，只能轉介至高等法院原訟庭。

辯方又稱，終院早前在涉串謀發布煽動刊物罪的羊村案，裁定煽動罪是危害國安罪行，即「可公訴罪行」，因此煽動罪不能在裁判法院及區院審理。

控方：不屬可公訴罪

控方則稱，按照《刑事訴訟程序條例》第14A條，煽動罪條例並無「循公訴程序」字眼，不屬「可公訴罪行」。由於被告同被控以煽惑他人非法集結罪，故本案控罪一併轉介區院。

【案件編號：DCCC 354/22】