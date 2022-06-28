油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒

【明報專訊】2020年2月示威者抗議政府未全面封關，其中5人涉在油麻地投擲汽油彈，並聯同另一男子租住酒店單位製作汽油彈。涉案6人被控縱火及管有物品意圖損壞財產等罪，兩名現18歲的青年昨在區院承認縱火等3罪，案件押後至7月15日再訊，以待為他們索取背景、勞教中心及教導所報告，其間還押。另案中女侍應否認控罪受審，辯方提出避席申請，稱法官練錦鴻早前處理同案被告的認罪及判刑，或影響公正，但遭拒絕。
稱曾裁同案被告角色 或損公正
被告林天詠（案發時20歲，下同）否認縱火及管有物品意圖損壞或摧毁財產兩罪；莫熙陽（17歲）承認上述兩罪，另他涉及多一項縱火罪獲存檔法庭；陳鴻輝（16歲）承認一項管有物品意圖損壞或摧毁財產罪。同案的陳鴻基（24歲）及陳國強（27歲）早前認罪，判囚4年2個月；劉智曦（16歲）則判入勞教中心。
練錦鴻：只討論被告刑責 對本案無約束
林天詠的代表大狀石書銘開審時提出避席申請，稱練官早前處理同案兩名被告的判刑，曾裁定各人角色及是否伙同犯案，認為會影響本案裁決。練官聽取陳辭後，稱辯方的申請毫無根據，並謂自己處理該案時只是與辯方討論被告刑責，對本案被告沒有約束作用，重申會維持法律公正，確保公平審訊，否決其申請。
綜合承認案情及開案陳辭，警方拘捕各被告時，在房內搜獲10枚汽油彈、兩罐汽油等。莫熙陽警誡下承認扔汽油彈，並稱「有啲嘢我有份去買，但都係陳國強畀錢，之後就拎啲嘢上去CASA酒店」；另警方在房間曾套取陳鴻輝的掌印。林天詠警誡下則稱，當時跟隨男友陳國強到場、沒有扔汽油彈，另房內的武器及汽油彈均是男友及其他人所製。
【案件編號：DCCC 1073、1074/20】