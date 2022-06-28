油麻地擲燃彈案 不認罪被告申法官避席遭拒

稱曾裁同案被告角色 或損公正

被告林天詠（案發時20歲，下同）否認縱火及管有物品意圖損壞或摧毁財產兩罪；莫熙陽（17歲）承認上述兩罪，另他涉及多一項縱火罪獲存檔法庭；陳鴻輝（16歲）承認一項管有物品意圖損壞或摧毁財產罪。同案的陳鴻基（24歲）及陳國強（27歲）早前認罪，判囚4年2個月；劉智曦（16歲）則判入勞教中心。

練錦鴻：只討論被告刑責 對本案無約束

林天詠的代表大狀石書銘開審時提出避席申請，稱練官早前處理同案兩名被告的判刑，曾裁定各人角色及是否伙同犯案，認為會影響本案裁決。練官聽取陳辭後，稱辯方的申請毫無根據，並謂自己處理該案時只是與辯方討論被告刑責，對本案被告沒有約束作用，重申會維持法律公正，確保公平審訊，否決其申請。

綜合承認案情及開案陳辭，警方拘捕各被告時，在房內搜獲10枚汽油彈、兩罐汽油等。莫熙陽警誡下承認扔汽油彈，並稱「有啲嘢我有份去買，但都係陳國強畀錢，之後就拎啲嘢上去CASA酒店」；另警方在房間曾套取陳鴻輝的掌印。林天詠警誡下則稱，當時跟隨男友陳國強到場、沒有扔汽油彈，另房內的武器及汽油彈均是男友及其他人所製。

【案件編號：DCCC 1073、1074/20】

（反修例風暴）